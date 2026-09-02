Consubal denuncia a Es Jardí ante Consumo por una presunta discrepancia en la cantidad de cerveza servida.

La Asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal) ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Govern contra Es Jardí Musical, S.L., en Palma, por una presunta discrepancia entre la cantidad de cerveza anunciada en su carta y la capacidad del vaso utilizado para servirla.

Según recoge la denuncia, el establecimiento ofrece una cerveza de 400 mililitros por un precio de seis euros. Consubal sostiene que, tras realizar comprobaciones sobre el recipiente utilizado habitualmente, habría constatado que su capacidad es inferior a los 400 mililitros anunciados, de manera que ni siquiera llenándolo hasta su máxima capacidad permitiría alcanzar la cantidad indicada en la carta.

Ante esta situación, la asociación de consumidores ha solicitado a los servicios de inspección de Consumo que realicen una comprobación in situ para determinar tanto la capacidad real de los vasos como la cantidad efectiva de cerveza que se entrega a los clientes cuando solicitan la bebida anunciada como de 400 mililitros.

Consubal considera que la referencia a los 400 mililitros constituye una información concreta sobre la cantidad de producto que recibe el consumidor y, por tanto, una característica relevante de la oferta, especialmente en relación con el precio de seis euros.

La asociación reclama que, si la inspección confirma los hechos denunciados y determina que existe un incumplimiento de la normativa de protección de los consumidores, se adopten las medidas y, en su caso, las sanciones que correspondan.

Consubal subraya que su denuncia no pretende prejuzgar el resultado de la actuación administrativa, sino solicitar que la Administración compruebe si la cantidad de cerveza anunciada en la carta se corresponde con la que realmente puede recibir el consumidor.

La asociación recuerda que la información sobre las características de un producto o servicio debe ser clara y veraz, especialmente cuando puede influir en la decisión de compra y en la valoración del precio. Consubal asegura que continuará realizando actuaciones de control y defensa de los derechos de los consumidores en Baleares y trasladando a las autoridades competentes aquellas situaciones en las que pueda existir una posible vulneración de estos derechos.