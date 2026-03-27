Conoce el calendario escolar de Baleares para el curso 2026-2027

El próximo curso escolar en Baleares, que tendrá un total de 176 días lectivos, arrancará el 10 de septiembre de 2026 y finalizará el 18 de junio de 2027.

Así se recoge en la resolución por la que se establece el calendario lectivo para los centros docentes no universitarios del archipiélago y que la Conselleria de Educación y Universidades ha presentado esta semana al consejo asesor correspondiente.

La actividad lectiva se iniciará el 10 de septiembre para el alumnado de educación infantil, primaria, educación especial, secundaria, bachillerato y las enseñanzas elementales y profesionales (EEiP) de Danza.

El curso terminará el 18 de junio de 2027 para todos estos niveles, con las excepciones de segundo de bachillerato, que finalizará las clases el 20 de mayo para poder llevar a cabo actividades de consolidación previas a las pruebas de acceso a la universidad (PAU), y las EEiP de Música y Danza, que acabarán el 11 de junio.

Además, el calendario fija que las vacaciones de Navidad serán del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos incluidos, y las de Pascua serán del 25 de marzo al 4 de abril de 2027, ambos incluidos. La fiesta escolar unificada se celebrará el 26 de febrero de 2027.

Calendario escolar para el curso 2026-2027 en Baleares. | CAIB

Por primera vez, el primer ciclo de educación infantil (0-3 años) también tendrá el mismo calendario escolar que el resto de enseñanzas.

En cuanto al resto de enseñanzas, el calendario establece que el 21 de septiembre de 2026 comenzará el curso para el alumnado de los grados básico, medio y superior de formación profesional, mientras que tres días después será el turno de los alumnos de las EEiP de Música.

Las clases de los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) empezarán el 23 de septiembre y acabarán el 18 de junio, igual que las de la formación profesional.

Por lo que respecta a las Enseñanzas de Régimen Especial (Enseñanzas Artísticas, Escuelas Oficiales de Idiomas y Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial), el periodo lectivo empezará el 28 de septiembre.

Las clases de las Escuelas Oficiales de Idiomas finalizarán el 31 de mayo de 2027, mientras que las de las Enseñanzas Artísticas y las de las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial terminarán el 18 de junio.