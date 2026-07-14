La compraventa de viviendas en Baleares cae un 16,8% tras empeorar su evolución interanual en mayo

La evolución de la compraventa de viviendas en Baleares en mayo empeora y desciende un 16,8% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 7,29% a nivel nacional), hasta un total de 1.111 operaciones, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 5,7% intermensual.

De las operaciones de compraventa anotadas en mayo en Baleares, 1.083 se realizaron sobre viviendas libres y 28 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 211 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 900 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En mayo se realizaron un total de 1.878 operaciones sobre viviendas en las Islas. Además, de las 1.111 compraventas, 227 fueron herencias y 153, donaciones.

En total, durante mayo se transmitieron en Baleares 3.410 fincas urbanas a través de 1.986 compraventas, 402 herencias, 273 donaciones, cinco permutas y 744 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron en Baleares 834 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 176 herencias, 324 compraventas, 152 donaciones, dos permutas y 180 operaciones de otro tipo.

La compraventa de viviendas subió un 2,64% en Extremadura y un 2,17% en Andalucía mientras que descendió en el resto de comunidades, con Cantabria (-28,63%), Murcia (-19,09%) y Baleares (-16,78%), a la cabeza del retroceso.