Un colegio de Palma se queda sin excursión a la playa tras retirar los autocares para servicios turísticos

El CEIP Verge de Lluc ha suspendido este miércoles una salida escolar a la playa ante la cancelación del servicio de autocares que tenía contratado, cuya empresa "ha puesto sus vehículos al servicio del sector turístico".

La dirección del centro escolar ha denunciado públicamente en un comunicado que la empresa ha cancelado los cuatro autocares que habían contratado el pasado mes de marzo.

Según ha explicado el colegio, la empresa "ya hizo ver que esto podía pasar" y este martes lo confirmó. "Las justificaciones que se nos dieron no eran nada comprensibles y no nos atrevemos a reproducirlas porque no tenían nada de sentido", ha señalado.

Ante esta situación, el centro ha organizado unos juegos de agua en el patio para compensar el perjuicio que los alumnos han recibido "injustamente".

En este sentido, ha subrayado que la excursión a la playa, programada para este miércoles entre las actividades de fin de curso, tenía los objetivos de hacer comunidad y que el alumnado pudiera ir a la playa.

"Quizá alguien se sorprenda, pero en la Mallorca el siglo XXI hay niños que, por sus condiciones familiares o sociales, tienen difícil el acceso a la playa", ha lamentado.

Desde el centro han remarcado que esta situación no es nueva y que ya se adhirieron a un manifiesto del GOB para exigir una tarifa justa para el transporte escolar.

Así, han reclamado al Govern que regule el servicio ante unas empresas que, han criticado, "miran a los colegios cuando les interesa, pero los abandonan cuando llega el buen tiempo".

Según el CEIP, situaciones como la de este miércoles "aumentan el malestar de la población residente que se ve perjudicada por el modelo económico".