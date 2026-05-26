Carmen Planas (CAEB): "El cliente local está disminuyendo su afluencia a los restaurantes"

Desde la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares vaticinan una temporada similar o "algo superior" a la del año pasado, a pesar de la incertidumbre provocada por la situación geopolítica en Oriente Medio. La economía balear se mantiene robusta y "el alargamiento de la temporada turística es una realidad", aunque sigue preocupando la falta de mano de obra por las dificultades de acceso a la vivienda que sufren los trabajadores.

Mientras, los residentes están dejando de consumir en la restauración. Así lo ha defendido la presidenta de CAEB, Carmen Planas, en una entrevista concedida al programa 'Illes Balears en la Onda': "La restauración se verá más afectada esta temporada porque el cliente local está disminuyendo su afluencia a los restaurantes".

La presidenta de CAEB ha asegurado que los empresarios siguen esperando que se active el paquete de ayudas que anunció el Govern para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, mientras los costes de transporte siguen al alza, lo que repercute en el precio final que paga el consumidor. En cualquier caso, Carmen Planas reconoce que el Ejecutivo Autonómico está trabajando, aunque lamenta la lentitud de los trámites burocráticos y confía en que las ayudas lleguen antes del verano.

Respecto a la igualdad en los puestos de dirección en las islas, Planas insiste en que los datos han mejorado en los últimos años y pone el foco en la formación.