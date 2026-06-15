Calvià celebrará la transformación de Magaluf con un gran evento cultural el 27 de junio

Calvià se prepara para vivir uno de los hitos más simbólicos de su renovación turística. El próximo sábado, 27 de junio, el municipio inaugurará oficialmente la segunda fase de la remodelación del Paseo Marítimo de Magaluf Gabriel Escarrer Juliá con una gran celebración que fusionará música clásica, tecnología y gastronomía a pie de playa.

En el marco de la estrategia municipal que declara el 2026 como el Año del Cine en Calvià, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por el producto turístico cultural, vinculando sus grandes proyectos de transformación urbana con el legado audiovisual del municipio. Así lo ha contado hoy en los micrófonos de Onda Cero Mallorca el primer edil Juan Antonio Amengual junto al director de la Orquesta Sinfónica de Islas Baleares, Pablo Mielgo.

Bajo el lema 'Calvià es cine', la culminación de la segunda fase del Paseo Marítimo se presenta no solo como una mejora de las infraestructuras, sino como una forma de resaltar la zona como destino de referencia para la industria cinematográfica y el turismo de localizaciones.

En este sentido, el acto central de la inauguración será un concierto extraordinario de la Orquesta Sinfónica de les Illes Balears, bajo la dirección de su maestro titular, Pablo Mielgo. En torno al lema "Magaluf es cine", la formación interpretará un repertorio centrado en grandes bandas sonoras de la historia del cine, incluyendo piezas icónicas como Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, Jurassic Park, así como temas de 007, Titanic o La Pantera Rosa.

La música llenará el nuevo Paseo Marítimo, simbolizando el cambio de modelo de Magaluf hacia una oferta de calidad y para todos los públicos, según el consistorio. La jornada, además, se completará con un innovador espectáculo sincronizado de 300 drones que iluminará la bahía al anochecer. Este despliegue tecnológico representará figuras y elementos visuales relacionados con la temática cinematográfica, ofreciendo una alternativa visual sostenible a los fuegos artificiales tradicionales.

Además, durante todo el fin de semana se celebrará la segunda edición de la Gastrofira de Magaluf, un evento que pone en valor la calidad de la oferta culinaria local y que permitirá a asistentes degustar las mejores elaboraciones de los establecimientos de la zona en un entorno totalmente renovado.

El proyecto ha contado con el apoyo de los fondos europeos ‘Next Generation EU’, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contando también con aportaciones del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). La inversión global en el paseo asciende a 6,2 millones de euros: 3,9 millones en la primera fase y 2,3 millones en esta segunda fase.