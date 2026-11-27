Según ha explicado la Conselleria de Presidencia, con esta evaluación, la Dirección General de la Marina Mercante definirá los próximos pasos del plan de salvamento.

"Tras una noche tranquila, empieza una jornada determinante para decidir como continuar el plan de salvamento del 'Med Emre'", han señalado.

El buque, han detallado, continúa estable y sujeto a la embarcación de Salvamento Marítimo Clara Campoamor, lo que permite mantenerlo en la posición actual y evitar que derive.

La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern mantiene activo el Plan Territorial de Protección Civil de Baleares en el nivel 0, el Plan Platerbal, y Emergencias de Baleares continúa haciendo un seguimiento permanente de la situación, ha subrayado la Conselleria.