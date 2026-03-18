El bebé arrojado a un contenedor de Porto Cristo nació vivo, según los forenses

Médicos forenses que realizaron la autopsia al cuerpo sin vida del bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo y otros dos médicos que hicieron informes posteriores han coincidido este martes en señalar que el feto nació vivo, aunque con mínimas expectativas de vida. Sobre esto, un médico forense que analizó los informes de las autopsias y las circunstancias que rodearon la muerte de la bebé ha concluido que el feto nació vivo, pero con expectativas de vida de "pocos minutos".

"Nació vivo, pero con expectativa de vida de muy pocos minutos. La única posibilidad de viabilidad era que el parto se hubiera desarrollado en un hospital como Son Espases", ha concluido el facultativo en la sesión del juicio con jurado que se sigue en la Audiencia Provincial de Baleares contra la madre, el cuñado y la hermana de ella.

Según ha indicado el doctor, "el feto estaba vivo, pero estaba sufriendo" porque la placenta no estaba oxigenando bien. Otro doctor ha confirmado igualmente este extremo. Igualmente las médicos forenses que realizaron la autopsia al bebé han señalado igualmente que el feto nació vivo y que presentaba lesiones compatibles con la caída al coche en el momento del alumbramiento o con el momento de ser arrojado al contenedor. Estos vestigios, han explicado, no habrían aparecido de haber sufrido los traumatismos estando fallecido.

Sobre estos traumatismos, uno de los médicos ha opinado, al margen de que se produjeran estando vivo, que pudieron haberse producido en el momento del alumbramiento en el canal del parto o por las maniobras de reanimación. Este médico, además, se ha referido a la consulta ginecológica a la que acudió la madre por unos dolores días antes de los hechos y en los que recibió el alta al entender la profesional que la atendió que todo estaba correcto. "Algo debía de estar pasando en esa gestación. Había factores de riesgo para un parto prematuro", ha indicado.

Los facultativos se han mostrado menos concluyentes a la hora de establecer la causa de la muerte, apuntada como violenta en las autopsias. Para uno de los profesionales, la falta de oxígeno sería la causa principal del fallecimiento, aunque no se puede descartar del todo, como ha apuntado una de las forenses, que la muerte se debiera a los traumatismos que habría podido sufrir tanto en el coche al nacer como en el momento de ser arrojado al contenedor.

SEGUNDO JUICIO

Cabe recordar que el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial celebra un segundo juicio después de que el primero tuviera que ser anulado el año pasado por las dudas surgidas en relación a la titulación de un perito. En el banquillo vuelven a sentarse la madre y el tío del bebé, para quienes la Fiscalía solicita la prisión permanente revisable como supuestos autores de sendos delitos de asesinato.

También está acusada la cuñada de la madre, quien se enfrenta a una multa de 5.400 euros como supuesta autora de un delito de omisión del deber de socorro. Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar el 3 de noviembre de 2023, cuando la mujer, embarazada de 26 o 27 semanas, se puso de parto en el interior de un vehículo en el que viajaban junto a los otros dos procesados.

Después de dar a la luz, y a pesar de encontrarse en las inmediaciones de un centro hospitalario, la madre de la bebé entregó el cuerpo del neonato al hombre para que lo arrojara a un contenedor próximo y huyeron del lugar.