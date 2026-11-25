La Asociación Balear de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Baleval) ha rechazado la aprobación de las leyes para limitar la entrada de vehículos en Mallorca y Menorca que, a su criterio, "siguen sin resolver los problemas de movilidad".

"Una buena gestión de la movilidad implica abordar los problemas de infraestructuras y del transporte público para adaptarlos al crecimiento de la población residente en estos últimos 25 años", ha subrayado el presidente de la patronal, Cristóbal Herrera.

En un comunicado este martes, después de que el Parlament haya dado luz verde a ambas normativas, Baleval ha considerado "especialmente grave" la modificación de la Ley Menorca Reserva de la Biosfera, que contempla que solo las empresas con sede fuera de la isla estarán sometidas al cupo de reparto.

En este sentido, la patronal había solicitado a los grupos parlamentarios "un pronunciamiento expreso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para proteger la competencia efectiva". "La CNMC ya ha cuestionado los mecanismos de aplicación de limitación de vehículos en Formentera y en Eivissa por entender que restringen la competencia. Las normas actuales no incorporan este tipo de garantías", ha advertido Herrera.

A la espera de conocer el texto completo que se ha aprobado, también ha lamentado que no se hayan incorporado "prácticamente ninguna" de las 22 propuestas que presentaron a la limitación de vehículos en Mallorca. Entre ellas, habían pedido excluir del sistema de cuotas aquellos vehículos que "no generan presión turística" e implantar mecanismos de evaluación continua y lucha efectiva contra la actividad ilegal.

"Las empresas seguimos abiertas a colaborar con las instituciones con la vista puesta en medidas que mejoren de manera efectiva los problemas de movilidad que existen en las islas durante todo el año. Esperamos que en el desarrollo reglamentario se corrijan las deficiencias de estas leyes", ha subrayado el presidente de Baleval.