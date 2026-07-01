Baleares baja en nota media y número de alumnos aptos en la PBAU, con 3 puntos menos que en 2025 y 7 menos que en 2022

Baleares baja en nota media y número de alumnos aptos en las pruebas de acceso a la universidad, con 3 puntos menos que en 2025 y hasta 7 menos que en 2022

Un 89,6 por ciento de alumnos han aprobado, mientras que en 2025 la cifra fue del 92,5, y en 2022, del 96 por ciento.

En matemáticas la nota media ha sido de un 5,01, y las han aprobado un 57 por ciento de los alumnos. Las ciencias se sitúan en una media de 4,7 y un 48 por ciento de alumnos aptos. Catalán y castellano se quedan con unas medias de 5,62 y 5,43 respectivamente.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera ha culpado este miércoles a la LOMLOE y a los currículos educativos estatales de 2021 de estos resultados, tildando de "metapedagogismo" las actuaciones en educación llevdas a cabo durante la última legislatura, y ha pedido una reflexión y ayuda colectiva para revertirlos a la comunidad educativa y sindicatos porque, ha dicho, "Baleares no se puede permitir este lujo".

Ante esto, ha dicho, trabajan ya en unos nuevos currículos autonómicos que presentarán en las mesas de educación, y que contarán con más horas de matemáticas, ciencias o inglés, entre otras medidas, además de convertir en optativo el trabajo de investigación, hasta ahora obligatorio.

Mañana habrá una recepción por parte de la presidenta del Govern, Marga Prohens, a los alumnos con mejores notas en esta prueba.

Integración de migrantes a través de las lenguas

Y sobre el plan de integración del Gobierno para que quien se haya acogido al proceso de regularización de migrantes aprenda las lenguas oficiales del Estado, le han preguntado a Vera si sabe quién lo implantará y pagará, a lo que el conseller ha respondido no haber recibido aún ningún fondo extraordinario y ha criticado al gobierno central no haber hecho caso a sus reclamaciones de la situación de pluriinsularidad, de vía migratoria con Argelia y de la llegada de cada vez más personas externas al sistema educativo europeo durante el curso.

No obstante, el conseller de Educación ha asegurado que seguirán reforzando las horas dedicadas a este alumnado en todas las etapas educativas a través de dinamizadores lingüísticos, así como las horas de orientación para ayudar a incorporarse al mercado laboral a los llegados de entre 15 y 18 años.