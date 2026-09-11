Baleares aplicará los límites a la compra de vivienda a no residentes si determina que son "eficientes y eficaces"

Lo ha dicho el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, al ser preguntado al respecto durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

"El Govern no rechaza nunca por sistema ninguna propuesta, ninguna. Las propuestas están para ser analizadas (...). Prohibir la compra a no residentes a día de hoy no es factible, por eso la Comisión Europea abre la puerta a una legislación en la que se dé esta opción a las administraciones. A nadie se le escapa que hoy en día no se puede hacer, pero estamos dispuestos a analizar esta propuesta concreta", ha afirmado.

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, como ya dijo este jueves, ha asegurado que analizarán el texto planteado por Bruselas -al que, ha puntualizado, todavía le queda "un largo camino a recorrer-- para valorar si incluye medidas que "den facilidades a la gente de aquí para acceder a una vivienda".

"No partimos de ninguna base ideológica. Cualquier medida que pueda ser eficaz y eficiente para mejorar el acceso a la vivienda de la gente de aquí se analizará y se aplicará", ha incidido.

Costa, además, ha sacado pecho de que otras medidas propuestas por Europa, como la prohibición de nuevas viviendas de uso turístico, ya han sido aplicadas por el Govern.