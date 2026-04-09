Baleares se anticipa como uno de los principales destinos refugio por la guerra, con aumentos de ventas del 6%

Baleares se anticipa como uno de los principales destinos refugio derivado de la guerra en Irán y con expectativas de crecimiento de las ventas del 6% para el segundo trimestre, según la valoración de Exceltur presentada este jueves. El archipiélago se sitúa de este modo entre los destinos que, en el contexto del conflicto, podrían atraer turistas, especialmente familias europeas, en busca de destinos percibidos como más seguros.

También en el escenario bélico, Exceltur ha reclamado aplicar una moratoria de tasas y tributos turísticos que al menos posponga la aplicación de las nuevas o mayores cargas fiscales a las actividades turísticas evitando las cargas a un sector afectado por un notable aumento de costes.

El informe de Exceltur, por otra parte, señala que el archipiélago cerró el primer trimestre con un crecimiento en sus ventas del 5,3% y un aumento del 7,2% en el ingreso por habitación disponible (RevPAR). El dato de las ventas, han apuntado, incluye el impacto de la Semana Santa en marzo, lo que condiciona positivamente el comportamiento en este destino.

Por zonas y ciudades, Palma se ha anotado un descenso del 12% en el RevPAR, hasta los 52 euros. En Mallorca, por su parte, el ingreso por habitación se situó en 49,8 euros (-8,5%), entre otras cuestiones, por el mal tiempo. Menorca, de la misma manera, experimentó un descenso notable en sus ingresos por habitación del -21,4% hasta los 23,6 euros.

Por otra parte, se mantiene el ajuste a la baja de la oferta de viviendas de uso turístico en España derivado de la entrada en vigor de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. En el caso concreto de Baleares, Eivissa (-70,5% hasta 447 plazas) y Palma (-37,9% hasta las 3.585 plazas) registran las mayores tasas de ajuste en un escenario de contención de la oferta alojativa intrusiva.

SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL

En términos generales, el sector turístico español inició el primer trimestre de 2026 en positivo al crecer un 2,1% en términos reales con respecto al mismo periodo del año pasado --inferior al +2,5% estimado de la economía española--, gracias al fuerte desempeño de la demanda, principalmente extranjera, y pese a la volatilidad operativa y la incertidumbre como consecuencia del conflicto militar en Oriente Próximo.

El informe prevé, en concreto, un impacto económico de 4.239 millones de euros en España fruto de la guerra, es decir, dos puntos del PIB turístico, generado por el 'efecto refugio' derivado de los posibles turistas españoles y extranjeros que elegirán el país por su atractivo y la seguridad de la oferta.

Este factor ha provocado que la entidad corrija al alza su estimación de crecimiento para 2026, mediante la generación de 227.157 millones de euros, un 2,5% más con respecto a 2025 --frente al +2,4% estimado en enero--, basado en una estimación de que el conflicto militar en Oriente sea acotado en el tiempo y que "se resuelva con una estabilidad duradera".

Frente a esta incidencia positiva, desde el 'lobby' turístico también ha apuntado a una serie de efectos negativos, entre los que destacan los aumentos de los precios de la energía y otros insumos, que "van a encarecer los viajes y reducir la renta disponible de familias y empresas", dentro de un contexto de riesgos inflacionistas, cortes de cadenas de suministros y subidas de tipo de interés.

Asimismo, la afectación de los 'hubs' de Oriente Medio puede dificultar la llegada de turistas de larga distancia asiática a España y la incertidumbre de proximidad, con un posible impacto de más de 400 millones de euros.

MERCADOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO

Tras el estallido del conflicto en Oriente desde finales de febrero, se han visto principalmente comprometidos los mercados de larga distancia que venían impulsando la demanda extranjera procedente de Asia, con menor afectación en aquellos mercados con conexiones directas con España como China (+40,6%) y Japón (+9,3%), y los procedentes del continente americano, LATAM (+17,5%), EEUU (+7,4%).

De su lado, los mercados europeos mantienen el pulso, especialmente Reino Unido (+1,6%), que supone uno de cada cuatro turistas llegados en invierno, Nórdicos (+1,8%), Italia (+3,8%), Polonia (+15,7%) y Portugal (+14,3%); mientras Alemania (-2,7%) y Francia (-3,4%) se resienten del bajo tono de sus economías domésticas.

DIFICULTADES OPERATIVAS AL INICIO DE 2026

De vuelta con el inicio de 2026, Perelli ha destacado que el primer trimestre refleja la normalización del mercado turístico, subrayando la positiva fortaleza de la demanda turística, con un "mejor desempeño de los extranjeros". Sin embargo, el análisis de la entidad ha señalado otras dificultades operativas, como las adversas condiciones meteorológicas o los problemas de la alta velocidad por el accidente de Adamuz.

Frente a estos problemas, las empresas han tenido que lidiar con un impacto en sus costes asociadas a las cancelaciones, retrasos en las reservas y la intensificación de las compras de último minuto. Bajo este contexto, las firmas del sector incrementaron sus ventas un 4% interanual entre enero y marzo, impulsados por la campaña de Semana Santa y gracias al mantenimiento de la propensión a primar el disfrute de las experiencias, que sigue consolidándose en las pautas de comportamiento de consumo.

No obstante, este aumento de ingresos contrasta con una fuerte subida de sus costes operativos (+9% en petróleo, +8,1% en energía y +7% en suministros) derivados del conflicto de Oriente Medio, con un efecto a corto plazo en el retraimiento de sus márgenes unitario

Por último, el inicio de Semana Santa en marzo ha impulsado la creación de empleo turístico hasta alcanzar los más de 2,2 millones de afiliados, un 2,5% que un año antes. En este punto, Perelli ha valorado que la contratación de indefinidos ha concentrado el 93,3% de los nuevos contratos, mientras que el crecimiento salarial medio ha aumentado un 3,4%.

En empleo, también destaca que en lo que va de 2026 se han firmado un total de 54 convenios salariales, comprendiendo a casi 83.000 empresas del sector y más de 609.000 empleados, los cuales han pactado una subida salarial del +3,4%, efectiva ya desde enero 2026, que está por encima de la subida salarial del +2,9 a nivel agregado para el conjunto de sectores.

POSITIVA EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA EXTRANJERA

El análisis de Exceltur ha resaltado, además, la positiva evolución de la demanda extranjera hacia España, dentro de la senda de normalización, manteniendo un patrón saludable de mayor contribución económica per cápita, en el que prevalece el gasto en destino (+8,5% de ingresos por turismo y +4,4% del gasto medio diario), frente a la afluencia de turistas (+1,6% en pernoctaciones), consecuencia del intenso proceso de inversión y reposicionamiento de la oferta hotelera y de ocio en destinos con propuestas de mayor valor añadido.

En contraposición, la demanda nacional arranca el año con menor intensidad en sus viajes a destinos españoles (+3,3% en gasto), lastrado por una meteorología excepcionalmente adversa y las dificultades en la movilidad de alta velocidad. Asimismo, crecen las noches en hoteles de mayor categoría (+2,1% en pernoctaciones), la demanda vacacional a Canarias, al tiempo que hasta febrero y antes del estallido del conflicto se mostraban muy dinámicos los viajes al extranjero (+13,8% pagos), dentro de un año que se espera positivo para la demanda española.