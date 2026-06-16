El Ayuntamiento de Calvià realoja a 48 vecinos del edificio incendiado en Magaluf

El Ayuntamiento de Calvià ha realojado en hoteles a 48 vecinos afectados por el incendio en el edificio Trianon II, en el que murieron dos personas la semana pasada, y ha posibilitado la entrada en el inmueble para recoger objetos personales.

El área de Servicios Sociales ha priorizado que las familias con menores a cargo puedan ser reubicadas en establecimientos más cercanos al edificio de Torrenova, según ha informado el Consistorio en un comunicado. A lo largo de este martes se espera que se haga un peritaje del edificio y un equipo de una empresa especializada de Murcia se hará cargo de las tareas de limpieza del inmueble.

En la tarde de este lunes, los vecinos pudieron acceder al interior de las viviendas para recoger parte de sus enseres personales, mientras que la Policía Local de Calvià y la Guardia Civil se coordinan para mantener la vigilancia permanente del inmueble.

El presidente de la comunidad vecinos del edificio, Shane Levy, ha agradecido la ayuda recibida por Servicios Sociales tras el suceso, ya que, al principio, estaban "muy indignados" porque parecía que "nadie les iba a ayudar, que el precinto se iba a levantar de una forma inmediata y que les iban a dejar sin ayudas, ni nada".

El representante vecinal ha alabado la labor del Consistorio y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al tiempo que ha destacado la solidaridad de los vecinos y comerciantes de la zona, que han donado ropa, alimentos y aquello que los desalojados han precisado.

A la espera de más peritajes e informes técnicos, Levy ha explicado que el retorno a sus viviendas se prolongará, puesto que esperaba que el edificio fuera a "estar mejor" y que el proceso iba a ser "más rápido" pero prevé que va a ser un proceso "muy largo".

"No va a ser de un día para otro. Los vecinos desean entrar a vivir y empezar a tener una vida normal, dentro de lo que cabe, lo antes posible pero ya han dicho que entre inspecciones técnicas de la estructura, revisar la electricidad, el agua y la limpieza, como mínimo, va a haber que esperar un mes para poder acceder al edificio", ha detallado.