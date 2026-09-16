El Auditórium de Palma presenta su nueva programación 2026-2027 con actuaciones de primer nivel mundial

Contarán con compañías de danza como CIRCA o la china TAO, o con artistas como el ‘bailaor’ Eduardo Guerrero. Marcos Ferragut, director del Auditórium, ha destacado el gran nivel del programa, con "lo más top a nivel nacional e internacional", según ha dicho.

La sala recoge en su programa clásicos como Aladdin, Cascanueces o el Lago de los Cisnes, presentes en los mejores teatros. Ferragut ha destacado la satisfacción de los artistas ante las condiciones de la sala y ha recordado el nivel de ésta en la escena tanto nacional como internacional por su acústica y condiciones: "aquí vienen a lucirse más", ha asegurado, afirmado que el Auditórium acoge obras en su máximo esplendor en Palma antes que en Madrid o Londres.

En 2025 el Auditórium cerró con 121 espectáculos y 198 funciones, reuniendo a 133.000 espectadores, mientras que en lo que va de 2026, y "a falta de la temporada alta", según los Ferragut, acumula ya 71 espectáculos y 112 funciones ante casi 80.000 personas.