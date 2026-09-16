CULTURA

El Auditórium de Palma presenta su nueva programación 2026-2027 con actuaciones de primer nivel mundial

Coincidiendo con el 58 aniversario del Auditórium, la familia Ferragut, gestores del emblemático espacio cultural, ha anunciado algunas de las 71 obras en producción para los próximos meses, para las que han invertido hasta un millón y medio de euros, además de la renovación del patio de butacas de la Sala Magna.

Rodrigo de Miguel

Palma |

El Auditórium de Palma presenta su nueva programación 2026-2027 con actuaciones de primer nivel mundial
El Auditórium de Palma presenta su nueva programación 2026-2027 con actuaciones de primer nivel mundial | Rodrigo de Miguel

Contarán con compañías de danza como CIRCA o la china TAO, o con artistas como el ‘bailaor’ Eduardo Guerrero. Marcos Ferragut, director del Auditórium, ha destacado el gran nivel del programa, con "lo más top a nivel nacional e internacional", según ha dicho.

La sala recoge en su programa clásicos como Aladdin, Cascanueces o el Lago de los Cisnes, presentes en los mejores teatros. Ferragut ha destacado la satisfacción de los artistas ante las condiciones de la sala y ha recordado el nivel de ésta en la escena tanto nacional como internacional por su acústica y condiciones: "aquí vienen a lucirse más", ha asegurado, afirmado que el Auditórium acoge obras en su máximo esplendor en Palma antes que en Madrid o Londres.

En 2025 el Auditórium cerró con 121 espectáculos y 198 funciones, reuniendo a 133.000 espectadores, mientras que en lo que va de 2026, y "a falta de la temporada alta", según los Ferragut, acumula ya 71 espectáculos y 112 funciones ante casi 80.000 personas.

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