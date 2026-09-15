Meliá Hotels International revalida por tercer año consecutivo su posición como la tercera empresa turística más confiable del mundo, según Newsweek y Statista

Meliá Hotels International ha sido reconocida por tercer año consecutivo como la tercera empresa más confiable del mundo en el sector turístico en el ranking World’s Most Trustworthy Companies 2026, elaborado por la revista Newsweek en colaboración con la firma de análisis de datos Statista.

Este reconocimiento refuerza la posición de Meliá como una de las compañías de referencia en materia de confianza y reputación corporativa, un activo estrechamente vinculado a los valores, la cultura empresarial y el legado de una empresa familiar con más de 70 años de historia. La presencia continuada de Meliá entre las compañías más destacadas del sector refleja la confianza depositada por clientes, empleados e inversores, así como la solidez de un modelo de gestión basado en la responsabilidad, la transparencia y la creación de valor a largo plazo.

"Recibir este reconocimiento por tercer año consecutivo es un motivo de orgullo para toda la compañía. La confianza se construye con coherencia y compromiso a lo largo del tiempo, y este reconocimiento pone en valor el esfuerzo de nuestros equipos y los principios que han guiado a Meliá desde sus orígenes, y el alineamiento de toda la “familia Meliá” con un propósito común de crear valor e impacto positivo", señaló Gabriel Escarrer, Presidente y Consejero Delegado de Meliá Hotels International.

El ranking World’s Most Trustworthy Companies es una de las evaluaciones internacionales más completas sobre confianza corporativa. Para su elaboración, Newsweek y Statista analizaron la percepción de clientes, empleados e inversores a través de una encuesta independiente realizada a más de 65.000 personas en 20 países, que generó cerca de 200.000 evaluaciones de empresas.

La clasificación incorpora además un análisis de más de 320.000 menciones en medios y canales públicos para evaluar el sentimiento generado por cada compañía. La puntuación final combina en un 80% los resultados de la encuesta y en un 20% el análisis de percepción pública, excluyendo además a empresas afectadas por escándalos o litigios relevantes relacionados con la confianza.

En un universo formado por miles de compañías cotizadas con ingresos superiores a 500 millones de dólares, solo 1.000 empresas han sido incluidas en la edición 2026 del ranking. La presencia de Meliá Hotels International entre las tres primeras del sector turístico confirma la fortaleza de su reputación y la confianza que genera entre sus principales grupos de interés a nivel internacional.

Acerca de Meliá Hotels International

Meliá Hotels International, fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), celebra su 70 aniversario consolidada como la mayor compañía hotelera de España y una de las más relevantes a nivel global. Su liderazgo se ha visto reconocido con distinciones como la de empresa hotelera más sostenible de Europa según S&P Global y el sello Top Employer Large Enterprise 2026, avalando su compromiso firme con la sostenibilidad, el desarrollo del talento y la excelencia en la gestión.

Con un portafolio que supera los 400 hoteles entre abiertos y en proceso de apertura en los principales destinos internacionales, la compañía opera a través de nueve marcas que responden a diversos perfiles y motivaciones de viaje: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá y Affiliated by Meliá. Todas ellas comparten una esencia común: ofrecer experiencias auténticas y memorables, inspiradas por la cultura y los valores mediterráneos.