Una asociación de vecinos vinculada a Vox critica a Podemos por mantener la fiesta en Sant Sebastià

La Federación de Vecinos de la Ciudad de Palma acusa a Podemos de "no respetar" el luto oficialpor el accidente ferroviario en Córdoba, que ha dejado 41 fallecidos y decenas de heridos.

El Ayuntamiento de Palma ha suspendido todos los actos oficiales previstos con motivo de las fiestas de Sant Sebastià. Esta decisión, ha señalado la Federación en un comunicado, se adopta como expresión de duelo oficial y de respeto hacia las personas fallecidas.

"Nos sumamos plenamente a esta iniciativa institucional y expresamos nuestras más sinceras condolencias y apoyo a las familias de las víctimas y a todas las personas afectadas", han sostenido. Igualmente, han considerado "imprescindible" que todos los grupos políticos "actúen con responsabilidad, respeto y sensibilidad en momentos de duelo colectivo".