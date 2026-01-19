Los vecinos del Paseo Marítimo de Palma defienden la reforma de la zona y no ven necesario más aparcamiento

El presidente de la Asociación de Vecinos del Paseo Marítimo de Palma, Antonio Ruiz, ha defendido en Onda Cero la reforma del Paseo Marítimo como un proyecto “necesario y positivo” para la ciudad, aunque ha reconocido que la desaparición de plazas de aparcamiento es uno de los principales retos pendientes y requiere una solución coordinada entre instituciones.

Lo ha explicado en una entrevista en el programa Más de Uno Mallorca, de Onda Cero, en pleno debate social y empresarial sobre el impacto de las obras. Ruiz ha recordado que la pérdida de aparcamientos no es un problema nuevo. “Desde que comenzaron las obras en 2022 ya nos fuimos quedando sin plazas, por lo que no es algo que haya surgido ahora”, ha señalado, subrayando que los negocios llevan años conviviendo con ruidos, molestias y restricciones de acceso. Aun así, como vecino asegura sentirse satisfecho con el resultado final: “Es un paseo marítimo nuevo, con una imagen renovada que hacía mucha falta”.

En relación con las quejas de los empresarios por la eliminación de unas 1.200 plazas de estacionamiento, Ruiz ha pedido una visión a medio y largo plazo. Ha destacado que en los últimos meses se han incorporado nuevas alternativas de transporte, como líneas de autobús y el futuro bus náutico, un modelo que —según ha apuntado— funciona con éxito en Ibiza.

Durante la entrevista, el presidente de los vecinos ha puesto sobre la mesa varias posibles soluciones, como la ampliación del parking de Marqués de Senia, la creación de un gran estacionamiento en el parque Mediterráneo o una actuación más ambiciosa en el muelle de las Golondrinas.

En este sentido, ha insistido en que el desbloqueo pasa por un acuerdo político y técnico entre el Ayuntamiento de Palma y la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). “Los vecinos podemos opinar y empujar, pero quienes tienen que tomar decisiones son las grandes instituciones”, ha remarcado.

Sobre los problemas que la falta de aparcamiento están ocasionando a los comerciantes de la zona, el representante vecinal ha defendido que algunos negocios deberán adaptarse a la nueva realidad. Ha puesto como ejemplo la llegada de nuevos proyectos y la apertura de comercios que cubren necesidades cotidianas del vecindario, lo que demuestra —a su juicio— que “hay oportunidades si se ofrece el producto adecuado”.

Al mismo tiempo, ha celebrado la desaparición de las party boats del muelle de las Golondrinas y ha abogado por un ocio nocturno “responsable, bien aislado y compatible con el descanso vecinal”.