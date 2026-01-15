SUCESOS

Manacor expresa sus condolencias a la familia del joven fallecido en el derrumbe

Los técnicos de Planificación Urbana Municipal ya han iniciado las tareas correspondientes para verificar el estado del inmueble y aclarar las causas del trágico suceso.

El Alcalde de Manacor, Miquel Oliver.
El Alcalde de Manacor, Miquel Oliver. | Més per Mallorca

El Ayuntamiento de Manacor ha expresado sus condolencias a la familia del joven fallecido y el niño herido por el derrumbe de un tejado en la calle Sant Francesc de la localidad.

En una nota difundida en redes sociales, el Consistorio ha trasladado el apoyo a la familia afectada en estos momentos de "inmenso dolor", así como a las personas cercanas y al barrio donde ha ocurrido el suceso.

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha acudido al lugar para seguir de cerca la situación y expresar personalmente sus condolencias institucionales a la familia.

