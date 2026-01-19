Palma suspende todos los actos de Sant Sebastià por el accidente ferroviario de Córdoba

El Ayuntamiento de Palma ha cancelado todos los actos oficiales programados con motivo de las fiestas de Sant Sebastià como muestra de luto oficial, recuerdo y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Córdoba.

La decisión ha sido adoptada como muestra de respeto hacia las personas fallecidas y sus familias, así como hacia todos los afectados por el siniestro que ha dejado al menos 39 muertos y 152 heridos.

Cancelación de actos principales

Quedan suspendidos todos los actos previstos para la revetla de Sant Sebastià de este lunes, incluido el encendido del fogueró de la plaza Major, la tradicional revetla popular y los conciertos programados en la plaza de España, la plaza de Cort, la plaza de Joan Carles I y la plaza Major.

El Ayuntamiento ha recomendado a los organizadores de actividades no oficiales que suspendan el resto de celebraciones y actos como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas.

También han cancelado la Diada Ciclista y la celebración de los Premis Ciutat de Palma, ambas actividades previstas para este martes. En el caso de los premios, está previsto organizar próximamente un acto institucional en el salón de plenos para entregar los galardones.

Banderas a media asta

Como muestra del duelo oficial, desde las 12.00 horas de este lunes y hasta las 00.00 horas de este viernes, las banderas del Ayuntamiento de Palma ondean a media asta.

Cort ha lamentado profundamente el grave accidente ocurrido y ha trasladado su más sentido pésame a las familias y personas allegadas de las víctimas, así como a los heridos. También ha expresado su apoyo y solidaridad con todos los afectados y con los equipos de emergencia y rescate que trabajan para atenderlos.