Alcudia cierra una temporada “muy positiva” y apuesta por el deporte para alargar el turismo

La alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, ha valorado como “muy positiva” la pasada temporada turística, con una ocupación hotelera de entre el 89% y el 95% en julio y agosto, aunque sin los niveles de overbooking de años anteriores. En una entrevista concedida a Onda Cero Mallorca desde la World Travel Market (WTM) de Londres, ha defendido que la desestacionalización “ya está dando sus frutos” en el municipio.

“Para nosotros ha sido muy positivo”, ha afirmado Linares, quien ha explicado que la temporada se ha alargado tanto al inicio como al final del año. “Hemos notado ya empezar a haber turismo a partir de febrero”, ha añadido.

La regidora ha subrayado que los meses tradicionalmente más flojos han ganado peso. “Se ha incrementado durante los otros meses que son más de invierno, entre mayo y junio”, ha señalado, antes de precisar que comercios y hoteles “están terminando más tarde y abriendo antes”.

Como ejemplo del tirón de la temporada baja, ha mencionado la Grand Final del Road to Mallorca de golf, celebrada el domingo en el municipio. Según Linares, la mayoría de los asistentes, en torno al 70%, procedían de fuera de Mallorca.

“Desde que entramos hemos intentado hacer esta palabra que es tan difícil: la desestacionalización”, ha reconocido la alcaldesa, quien ha advertido de que el proceso depende de operadores, vuelos y hoteles abiertos.

El mercado británico, en alza

Linares ha explicado que el mercado británico se comporta de forma positiva, aunque Alcúdia sigue dependiendo especialmente de Alemania, los países nórdicos y Reino Unido. “El inglés es el que más, en conjunto con el alemán”, ha indicado.

Respecto al crecimiento del turismo norteamericano, ha matizado que en Alcúdia no se ha notado tanto como en otros destinos. Sí ha destacado la presencia de estudiantes y universitarios estadounidenses durante las campañas de excavación en la ciudad romana de Pollentia, entre julio y agosto.

El mercado francés, en cambio, ha ganado presencia gracias a la conexión marítima entre Toulon y Alcúdia. “El francés ha aumentado un poco”, ha afirmado la alcaldesa.

De cara a la próxima temporada, Linares ha pedido cautela mientras se desarrollan las reuniones con turoperadores en la WTM, que se celebra en el recinto ExCeL de Londres hasta el jueves 5 de noviembre.

“Siempre hay que ir con cautela. Las reuniones empiezan ahora y esperamos buenas expectativas, pero es mejor hablar cuando termine la World Travel Market”, ha declarado.

La feria reúne este año a las cuatro islas, nueve ayuntamientos y once empresas del sector en un estand común de 550 metros cuadrados, coordinado por la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB).