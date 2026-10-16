Aemet nombra a Adam, la primera DANA con gran impacto de la temporada, que dejará tormentas el fin de semana en Baleares

Según ha explicado, el descuelgue y el aislamiento de la dana Adam sobre el norte de la Península darán lugar a un aumento generalizado de la inestabilidad desde el sábado. Por su parte, la posición del anticiclón en las islas británicas contribuirá a generar un flujo del este y nordeste muy húmedo sobre el área mediterránea peninsular y Baleares.

Este escenario provocará un episodio de precipitaciones intensas y persistentes en el litoral mediterráneo peninsular y Baleares, que podrán ser localmente fuertes o muy fuertes e ir acompañadas de tormenta. Ante esta situación, el organismo estatal ha avisado de que podrán producirse inundaciones locales, especialmente en zonas bajas, así como crecidas repentinas en arroyos y ramblas, sobre todo en áreas con suelos saturados por anteriores episodios de precipitación.

Además, es probable que el episodio esté acompañado de intervalos de viento fuerte y temporal marítimo en los litorales mediterráneos. Asimismo, Aemet ha precisado que la entrada de un frente frío dará lugar a un descenso generalizado de las temperaturas, que se situarán en valores más normales para la época, o incluso ligeramente inferiores a lo normal.

El organismo estatal ha señalado que todavía existe cierta incertidumbre sobre la posición de la dana, los vientos en superficie y la interacción entre ambos, por lo que es "difícil" precisar la distribución espacial y la cuantía de las precipitaciones.

Para el domingo, el organismo estatal prevé chubascos generalizados en la mitad suroriental peninsular. Estos podrían ser localmente fuertes, muy fuertes o incluso torrenciales, además de persistentes, en zonas litorales y prelitorales mediterráneas y en el archipiélago balear.

El escenario más probable por el momento indica que los mayores acumulados podrían darse en las islas Pitiusas, donde se podrán superar los 150 l/m2 en doce horas.

A partir del martes es probable que la inestabilidad disminuya y quede restringida a zonas litorales y prelitorales del extremo nororiental peninsular y Baleares. Sin embargo, el organismo estatal ha precisado que no es posible determinar con precisión las áreas afectadas dada la gran incertidumbre en la evolución de las estructuras atmosféricas.