Jorge Dezcallar en Onda Cero Mallorca: «Esta vez la respuesta de Marruecos va a ser más contenida»

Jorge Dezcallar, diplomático, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia y colaborador de Onda Cero Mallorca, espera que la reacción de Marruecos a la reciente visita de los Reyes a Ceuta y Melilla sea menos contundente que la que se produjo en 2007, cuando Juan Carlos I y la reina Sofía viajaron a las dos ciudades autónomas. «Yo creo que esta vez ellos han provocado el problema, en definitiva, y yo creo que todavía están lamiéndose las heridas», ha afirmado en una entrevista en 'Más de uno Mallorca'.

Dezcallar considera que la presencia de los monarcas supone un respaldo institucional a los ciudadanos de Ceuta y Melilla y, al mismo tiempo, transmite a Marruecos un mensaje político. «Los Reyes envían esta señal de firmeza», ha señalado, antes de cuestionar la estrategia del Ejecutivo central: «No entiendo la política de permanente apaciguamiento que ha seguido el Gobierno de Pedro Sánchez». A su juicio, esa actitud puede ofrecer tranquilidad a corto plazo, pero «es garantía de problemas a medio plazo».

El diplomático también ha advertido de las consecuencias de la crisis migratoria y política con Marruecos, que, en su opinión, va mucho más allá de la llegada de personas a las costas españolas. «No es una crisis migratoria, es mucho más. Es una crisis política, de seguridad, de soberanía, humanitaria, sanitaria, social y económica», ha defendido, criticando que el Gobierno centrara su diagnóstico en la dimensión migratoria.

En relación con la presencia de embarcaciones marroquíes en aguas próximas a Ceuta, Dezcallar ha asegurado que el Gobierno español conocía los hechos desde el primer momento y ha reprochado que no se informara públicamente de ellos. Según ha explicado, un buque de la Armada española intervino para alejar a las embarcaciones marroquíes de las aguas territoriales de la ciudad autónoma.

El conflicto de Oriente Próximo, trasfondo de 'Pez Negro'

Durante la entrevista, Dezcallar también ha abordado la situación en Israel y Palestina, conflicto que sirve de escenario a 'Pez Negro', su última novela. El escritor ha recordado que conoce la región por su trayectoria diplomática, durante la que estuvo ocho años al frente de la Dirección General de Oriente Medio del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El exdirector del CNI ha expresado sus dudas sobre que los servicios de inteligencia israelíes no dispusieran de información previa sobre los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. «Yo no me creo que un atentado que tarda seis meses en prepararse, en una zona tan pequeña como Gaza, el Mossad no lo supiera», ha afirmado.

Dezcallar ha alertado además de que la situación en Gaza y Cisjordania puede alimentar futuros episodios de violencia. A su juicio, la falta de una salida política y la expansión de los asentamientos israelíes constituyen un caldo de cultivo para nuevos conflictos.

El diplomático presenta 'Pez Negro' este viernes, 16 de octubre, en el Club de Mar Mallorca, en una conversación con el escritor y también diplomático Fernando Schwartz. La novela combina ficción y espionaje internacional y sitúa parte de su acción en Mallorca, con el puerto de Palma y el propio Club de Mar como escenarios.