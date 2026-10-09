Miquel Miralles: “Hay que focalizar los esfuerzos en la gestión y no tanto en buscar soluciones mágicas”

Miquel Miralles, nuevo presidente de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares y consejero delegado de THB Hotels, ha reclamado una mayor flexibilidad administrativa y seguridad jurídica para las empresas. En una entrevista en el programa 'Illes Balears en la Onda' de Onda Cero, ha defendido este viernes que los gobiernos deben adaptarse a un entorno cambiante y reducir la carga burocrática. “Deberían facilitar la vida a las empresas, a las grandes, pero también a las pequeñas que tienen menos recursos”, ha señalado.

Uno de los principales retos del sector es avanzar en la desestacionalización y extender la actividad hotelera más allá de los meses de verano. Sobre las ampliaciones aeroportuarias de Aena, Miralles considera que renunciar a inversiones sería un error, aunque ha matizado que el objetivo no debe ser aumentar la presión turística en temporada alta. “Lo que nos gustaría a nosotros es que se extendiese la temporada para poder facilitar más meses de trabajo para los propios hoteles”, ha explicado. También ha reconocido avances en la apertura temprana de establecimientos, especialmente en Palma y cerca del aeropuerto, aunque admite que alargar la temporada resulta más complicado en otras zonas de las islas.

En cuanto a los mercados emisores, el presidente de la agrupación ha destacado el crecimiento de Estados Unidos y Canadá, cuyos visitantes suelen realizar un gasto superior. Sin embargo, ha advertido de que todavía representan una proporción reducida del total de turistas. Miralles también ha alertado del cambio en los hábitos de viaje, con estancias más cortas y reservas de última hora. “La gente prefiere viajar más veces pero menos tiempo y a eso hay que adaptarse”, ha afirmado. A esta situación se suma el incremento de los costes hoteleros y la incertidumbre sobre la evolución de los precios del combustible y del transporte aéreo.

La falta de personal y el acceso a la vivienda son otros de los problemas abordados durante la entrevista. Miralles ha defendido la formación como una herramienta para mejorar la calidad del servicio y atraer trabajadores al sector. Sobre la crisis residencial, ha advertido de que “no es un tema que pueda resolver el turismo”, y ha apuntado al crecimiento de la población y a la falta de vivienda como factores determinantes. Asimismo, ha reclamado más recursos para combatir la oferta turística ilegal y ha subrayado que “no salga más a cuenta ser ilegal que ser legal”, en referencia a la necesidad de garantizar una competencia justa entre empresas.

Respecto a las protestas contra la saturación turística, Miralles considera que responden, en buena medida, a la frustración por problemas como la vivienda y la movilidad. “No creo que sean en realidad manifestaciones contra el turismo”, ha asegurado, al tiempo que ha defendido la necesidad de abordar estas cuestiones con medidas concretas. Como reflexión final, el presidente de la agrupación ha apostado por priorizar la gestión frente a las soluciones simplistas: “Hay que focalizar los esfuerzos en la gestión y no tanto en buscar soluciones mágicas”.