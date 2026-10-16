Llucmajor celebra 480 años de ferias con nuevas propuestas y el protagonismo del comercio local

Este viernes, el programa ‘Más de Uno Mallorca’ de Onda Cero se ha emitido en directo desde el Ayuntamiento de Llucmajor con motivo de la celebración de las Fires de Llucmajor 2026, una cita emblemática del municipio que este año conmemora su 480 aniversario. A lo largo de la mañana, los micrófonos de Onda Cero han recibido a la alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas; a Neus Marí, regidora de Fires, y a Katina Rayó, regidora de Cultura y Turismo, que han compartido los detalles de una celebración que combina tradición, cultura y dinamización del municipio.

La alcaldesa, Xisca Lascolas, ha destacado la participación de "vecinos, entidades y empresas locales" en una de las citas más emblemáticas del calendario mallorquín. La muestra reúne alrededor de 40 empresas del municipio en su carpa principal y cerca de 300 puestos repartidos por las calles, con productos de artesanía, gastronomía, ropa y antigüedades, entre otros.

Entre las novedades de esta edición destacan un espectáculo ecuestre dedicado especialmente al caballo menorquín y un espectáculo de drones programado para las once de la noche del sábado. La agenda cultural también tiene un papel destacado, con propuestas que combinan tradición e innovación. Entre ellas figura una actuación musical que pondrá banda sonora a imágenes históricas de las ferias de Llucmajor de 1920, una iniciativa que contará con la participación de músicos de distintas generaciones del municipio. La programación incluye, además, conciertos corales, ball de bot y otras actividades de cultura popular.

Las representantes municipales han subrayado la importancia de las ferias como escaparate para el comercio, la industria, la artesanía y la gastronomía local, además de su impacto positivo en bares y restaurantes durante estas semanas. La tradición también se mantiene viva a través de la sofermança, un término vinculado al detalle o regalo que se adquiere durante las ferias y que forma parte de la identidad de la celebración. Asimismo, este año se conmemoran los 45 años de la muestra local con una exposición dedicada a los comercios y entidades que han participado en su evolución a lo largo de las décadas.

La edición tiene, además, un significado especial para la alcaldesa, Xisca Lascolas, que afronta sus últimas ferias al frente del Ayuntamiento después de 16 años dedicada al municipio. La primera edil, que ya anunció que no volverá a presentarse como candidata en las elecciones municipales de mayo de 2027, ha reconocido que vive estas celebraciones con una mezcla de emoción y satisfacción.

Además, Llucmajor estrenará el próximo jueves el nuevo servicio de recogida de residuos, con especial atención a las zonas de urbanizaciones, después de meses marcados por la polémica a consecuencia de las deficiencias del servicio y acumulación de basura, según ha confirmado su alcaldesa, Xisca Lascolas, durante la entrevista en el programa 'Más de Uno Mallorca'.