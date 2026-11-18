El mercado inmobiliario de Baleares ha registrado durante el tercer trimestre de 2026 un descenso en su actividad, con una caída interanual del -14,7% en el número de compraventas, pero los precios han aumentado un 9,1% respecto al mismo periodo del año pasado hasta alcanzar un promedio de 4.262 euros por metro cuadrado (euros/m2), el nivel más alto de la serie histórica.

Si los datos se comparan con los del segundo trimestre del presente año, las diferencias porcentuales son más comedidas. El número de compraventas ha caído un -2,7% y el precio ha aumentado un 4,4%, aunque alcanzando otro máximo histórico de 4.502 euros/m2.

Así se desprende del informe sobre las tendencias del mercado inmobiliario de correspondiente al tercer trimestre de 2026 que ha sido presentado este miércoles por el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, José Miguel Artieda, y el director de la Cátedra de Mercado Inmobiliario, Luis Alberto Fabra.

Durante este periodo, el 59,7% de las transmisiones de vivienda en el archipiélago han sido por compraventa, el 13,2% por herencia, el 9,4% por donación y el 17,7% por otros títulos de transmisión.

El número de compraventas registrado ha sido 3.082, con un descenso trimestral del -2,7% e interanual del -14,7% que ha afectado tanto a la vivienda usada (2.522 operaciones, -12,6% interanual) como la nueva (560, -23,2%). La mayoría de compraventas han sido de pisos, el 78,9%, mientras que las viviendas unifamiliares se han quedado en el 21,1%.

En contraste, los últimos indicadores disponibles reflejan un aumento de la actividad constructora, pues los visados de dirección de obra de vivienda alcanzaron las 4.173 unidades en el acumulado de doce meses hasta mayo de 2026 (+29,3% interanual), y las viviendas iniciadas llegaron a 5.201 en los doce meses hasta el segundo trimestre de 2026 (+52%).

LOS PRECIOS SIGUEN AL ALZA

Los precios, pese a la desaceleración del mercado, han aumentado un 4,4% trimestral hasta los 4.502 euros/m2 y de un 9,1% interanual hasta los 4.262 euros/m2. Los precios han subido en vivienda nueva (0,7% trimestral y 6,3% interanual), usada (2,7% y 9,8%) y de precio tasado (2,5% y 13,1%).

En Palma, el precio medio de compraventa alcanzó los 4.408 euros/m2, con un aumento del 2,7% respecto al trimestre anterior y del 10,3% en comparación con el mismo periodo de 2025. Por su parte, el precio medio de las viviendas anunciadas en venta en Baleares se situó en 5.593 euros/m2 en septiembre, un 4,1% más que un año antes.

El precio medio anunciado de alquiler en Baleares se situó en 20,2 euros/m2 al mes al cierre del tercer trimestre, con un aumento del 0,8% trimestral y del 3,6% interanual.

La cuota hipotecaria media fue de 1.510 euros mensuales, un 12,5% más que en el trimestre anterior y un 7,3% más que un año antes. Representa el 62,1% del coste salarial medio empleado como referencia en el estudio, seis puntos porcentuales más que en el segundo trimestre. El tipo de interés medio de las nuevas hipotecas se situó en el 3,60 % y el importe medio por vivienda alcanzó los 283.227 euros.

LOS EXTRANJEROS, DETRÁS DEL 37% DE OPERACIONES

"Estamos ante un mercado en el que se venden menos viviendas y los precios siguen aumentando. Esta situación dificulta especialmente el acceso de quienes buscan una residencia habitual y obliga a trabajar para que la oferta responda mejor a las necesidades y a la capacidad económica de la población", ha dicho Artieda.

Fabra, por su parte, ha advertido del "claro cambio de tendencia" que ha experimentado el mercado inmobiliario balear durante el tercer trimestre de 2026. "Las compraventas han caído por debajo del umbral de las 14.000 operaciones anuales que se mantenía a comienzos de año, confirmando el ajuste que veníamos observando en trimestres anteriores", ha subrayado.

Este "enfriamiento", ha sostenido, no responde a una menor presión de demanda, pues esta sigue al alza por el crecimiento poblacional y por el peso creciente de los compradores extranjeros. Estos últimos han protagonizado 1.146 compraventas en el último trimestre, un aumento trimestral del 12,1% que supone el 37,2% de las operaciones.

En los últimos doce meses sumaron 4.347 compras, un aumento del 2% interanual que es equivalente al 32,3% del total. Según el último desglose anual disponible, correspondiente a 2025, los compradores alemanes representaron el 39,1% de las compras realizadas por extranjeros, seguidos de británicos (9,4%), italianos (5,4%) y suecos (4,2%).

Los responsables del estudio han señalado que el incremento del peso de los extranjeros se explica porque, mientras bajan las operaciones, los precios suben y ellos son quienes "tienen más dinero y más disponibilidad". Preguntados al respecto, han rehusado posicionarse sobre la posibilidad de limitar la compra de viviendas a personas no residentes.

"El reto no es solo incrementar la oferta, sino facilitar que haya viviendas adecuadas a las necesidades de quienes residen en las islas. Contar con información rigurosa y actualizada es esencial para adoptar decisiones eficaces y contribuir a un debate constructivo sobre el acceso a la vivienda", ha sentenciado Artieda.