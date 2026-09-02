ABACTUR rechaza reducir plazas turísticas y reclama “contención” ante una nueva “subasta” de propuestas

La Asociación Balear de Actividades Turísticas (ABACTUR) no considera que la solución a la presión turística de Mallorca pase por una reducción de plazas, sino por aplicar medidas de contención y actuar sobre los problemas que están detrás de la saturación. Así lo ha defendido su presidente, Rafa Durán, en una entrevista en 'Más de Uno Mallorca', donde ha advertido además de que los próximos meses pueden convertirse en una auténtica “subasta” de propuestas políticas. “En la contención es probablemente, yo creo que el modelo que hay que seguir”, ha señalado.

Durán considera que el debate turístico va a ganar intensidad en los próximos meses, especialmente por la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas. A su juicio, las diferentes formaciones tendrán la oportunidad de plantear sus recetas ante un problema que, insiste, no es reciente. “Durante estos próximos meses esto va a parecer una subasta, todo el mundo va a tener la oportunidad de decir cómo solucionar un problema que no se ha generado en estos dos últimos años”, ha apuntado.

Frente a las propuestas que plantean reducir decenas de miles de plazas turísticas, el presidente de ABACTUR defiende, por tanto, una estrategia diferente: contener el crecimiento y poner el foco en la oferta que funciona al margen de la legalidad. “Hay que luchar contra los ilegales, hay que luchar contra la oferta ilegal con todos los medios”, ha reclamado Durán, que considera que la Administración debe poner todos los recursos necesarios para evitar que esta oferta siga operando sin control.

Otra de las medidas que considera que puede contribuir a aliviar la presión es la limitación de vehículos, especialmente en los momentos de mayor saturación. “La limitación de vehículos que se está proponiendo también puede ser un factor a tener en cuenta”, ha afirmado, aunque considera que el debate debe ir mucho más allá de actuar únicamente sobre el número de visitantes.

En este sentido, Durán sitúa también a AENA y al aeropuerto de Palma en el centro de la discusión. El presidente de ABACTUR considera que no tiene sentido intentar resolver la saturación en las islas sin abordar la puerta de entrada de la mayor parte de los visitantes. “Los turistas, la mayoría de los turistas vienen a través del aeropuerto”, ha recordado, antes de reclamar que el crecimiento de Son Sant Joan tenga algún tipo de límite.

“A mí este crecimiento del aeropuerto de Palma sin fin pues yo creo que en algún momento habrá que ponerle un fin”, ha defendido Durán. Por ello, apuesta por abordar con AENA una redistribución de la llegada de turistas y estudiar medidas que favorezcan los viajes fuera de los meses de mayor presión. “Tenemos que todos poner un límite en el número de vuelos e intentar redistribuir la oferta”, ha señalado.

La propuesta pasa también por utilizar las tasas aéreas como herramienta para favorecer la desestacionalización. “Promover, pues a lo mejor, que las tasas aéreas fuera de temporada sean más bajas para poder conseguir que vengan más turistas”, ha planteado el presidente de ABACTUR, que defiende un modelo en el que las empresas de actividades turísticas puedan beneficiarse de una temporada más larga y menos concentrada.

Temporada "atípica" e irregular para la oferta complementaria

Durán ha insistido además en que los empresarios turísticos también forman parte de la sociedad que está sufriendo problemas como el encarecimiento de la vivienda. “Nosotros los empresarios también somos residentes de nuestras islas”, ha recordado, desvinculando al sector turístico de la responsabilidad exclusiva sobre la crisis residencial. A su juicio, atribuir al turismo todo el problema de acceso a la vivienda no permite abordar sus verdaderas causas.

Mientras el debate político comienza a tomar posiciones de cara a las próximas elecciones, ABACTUR reclama que las decisiones se adopten desde una perspectiva más amplia y no únicamente a través del número de plazas turísticas. “Hay que tomar medidas”, sostiene Durán, que considera necesario actuar sobre la oferta ilegal, la movilidad, la conectividad aérea, la concentración de visitantes y la vivienda para afrontar los problemas estructurales de las islas.

El presidente de ABACTUR también ha puesto el foco en el cambio que está experimentando la actividad turística. Aunque las islas han recibido más visitantes y el gasto turístico ha aumentado, asegura que ese incremento no se está trasladando en la misma proporción a las empresas de actividades y experiencias. “Puede haber habido más turistas y más gasto, pero ese mayor gasto no se nota en las actividades de experiencias que nosotros representamos”, ha explicado.

A esta situación se suma el impacto del calor extremo sobre las actividades al aire libre y el cambio en los hábitos de los visitantes, con viajes más cortos y reservas realizadas con menos antelación. “Estancias más cortas quiere decir que los turistas tienen menos posibilidades, tienen menos tiempo para hacer actividades”, ha apuntado Rafa Durán, que reclama avanzar en la desestacionalización y adaptar la oferta al nuevo escenario climático.

Para ello, ABACTUR plantea incluso repensar los horarios y la forma de ofrecer determinadas experiencias durante los meses de más calor. “Tendremos que abrir más pronto, cerrar más tarde y crear en algunos espacios refugios climáticos”, ha explicado, además de defender que el sector debe reinventarse para conseguir que la temporada se alargue.