92 personas rescatadas en las últimas horas en cinco pateras en Mallorca y Formentera

Un total de 92 personas han sido rescatadas en las costas de Baleares en las últimas 24 horas tras llegar hasta el archipiélago en cinco pateras diferentes. Dos de las embarcaciones arribaron a diferentes partes de Mallorca y las tres restantes hasta distintos puntos de la isla de Formentera.

Según informó la Delegación del Gobierno, a las 07.50 horas fueron rescatadas 27 personas de origen subsahariano en línea de costa en zona de S'Estanyol, en Llucmajor. Intervinieron efectivos de la Guardia Civil del puesto principal de Llucmajor y de Campos y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

Posteriormente, a las 08.00 horas fueron interceptadas otras 15 personas de origen magrebí, en línea de costa en zona de s'Estufador de la isla de Formentera. Intervino la Guardia Civil del puesto de Formentera y Usecic

A las 20:20 el Servicio Marítimo de la Benemérita interceptó a un total de 23 personas de origen magrebí en línea de costa en zona de Punta Rotja de la isla de Formentera.

Una hora más tarde, a las 21:25 horas, Salvamento Marítimo rescató a un total de 14 personas también de origen magrebí, a 40 millas náuticas al sureste de la isla de Formentera.

Por último, ya en la madrugada de este martes, a las 01:10 horas, una quinta embarcación ha sido interceptada con 13 personas de origen magrebí a bordo en Colonia de Sant Jordi, al sur de la isla de Mallorca. En la operación han intervenido la Guardia Civil del Puesto Principal de Santayí, la Unidad Ciudadana de la Comandancia y la Policía Local de Ses Salines.