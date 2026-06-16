Unas 200 personas reclaman ante el Parlament un convenio autonómico para las escoletas 0-3 años.

Cerca de 200 personas se han concentrado este lunes frente al Parlament balear para reclamar un convenio colectivo autonómico que regule las condiciones laborales de las trabajadoras de las escoletas de 0 a 3 años. La protesta se enmarca en una jornada de huelga que, según los convocantes, ha sido secundada por 120 centros de las islas.

La movilización se ha producido apenas un día después de que las patronales y los sindicatos mayoritarios de la enseñanza concertada alcanzaran un principio de acuerdo para avanzar hacia la equiparación salarial de los trabajadores del sector mediante un pacto autonómico. Sin embargo, desde la Xarxa 0-3, que integra también a las escoletas públicas y privadas, consideran "insuficiente" este entendimiento y exigen que cualquier acuerdo se negocie "en una mesa que represente a la totalidad del sector".

La portavoz de la Xarxa 0-3, Noelia Jiménez, ha defendido la necesidad de un convenio autonómico que incluya "a todas las trabajadoras de las escoletas" y garantice mejoras laborales y salariales para el conjunto del colectivo.

Las reivindicaciones cuentan también con el respaldo de los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y STEI. Sus representantes han insistido en la necesidad de revisar las condiciones salariales de las trabajadoras, así como el actual decreto de servicios mínimos. Además, han reclamado a la Administración autonómica una mayor implicación para facilitar un acuerdo consensuado entre patronales y sindicatos.

Durante el pleno parlamentario, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha respondido a estas demandas asegurando que el Govern no es una de las partes "legitimadas" para firmar el convenio colectivo. No obstante, ha afirmado que el Ejecutivo balear seguirá impulsando el diálogo entre las patronales y las organizaciones sindicales para favorecer un acuerdo.

Las protestas continuarán este lunes con una manifestación por las calles de Palma. La marcha partirá a las 18.00 horas desde la plaza de Cort para reclamar mejoras laborales y salariales para las trabajadoras de las escoletas de Baleares.