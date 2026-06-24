Unas 150 personas evacuadas por un incendio en una residencia de ancianos de Inca

Un incendio en una residencia de ancianos de Inca ha obligado este miércoles a evacuar a unas 150 personas, entre residentes y trabajadores. El fuego, ya extinguido por los Bomberos de Mallorca, se ha originado a las nueve y media de la mañana en la planta baja del edificio, aparentemente en un cuadro eléctrico.

La gran cantidad de humo ha obligado a desalojar a los cerca de 120 usuarios del centro y a una treintena de empleados, que han sido trasladados al CEIP Ponent. Una vez evacuados, los residentes han sido sometidos a revisiones para detectar posibles intoxicaciones por humo, pero no se han registrado afectados.

El Ayuntamiento de Inca ha habilitado una zona de atención en el exterior del colegio, mientras los bomberos evalúan si el edificio puede volver a utilizarse o si será necesario reubicar temporalmente a los ancianos en otros centros de la misma empresa en Mallorca.