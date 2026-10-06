José Tirado: "Creo que estamos preparados para ganar el torneo apertura"

José Tirado está convencido que el Illes Balears Palma Futsal está preparado para ganar el primer título nacional. El presidente del club en Antonio Vadillo y la plantilla para levantar el título del torneo apertura. "Ganar el torneo apertura es una ilusión. Creo que estamos preparados". El conjunto mallorquín ha ganado los cuatro partidos disputados hasta el momento y a falta de once jornadas es uno de los principales favoritos para ganar el titulo.

Son Moix Lleno

Tirado está orgulloso que el Palau Muncipal de Son Moix registre buenas entradas cada vez que el equipo juega en casa. El Illes Balears Palma Futsal ha consolidado una masa social durante los últimos años que permite que durante los partidos haya un gran ambiente en las gradas. "Es un modelos de gestión con pequeños patrocinadores. Es un éxito que el pasado viernes en la cuarta jornada contra Peñíscola que no es un Pozo o Inter y prácticamente llenamos el pabellón. Para mi es un orgullo que se haya creado cultura de fútbol sala. Llevamos tres o cuatro con 3.400 aboados, una locura para un equipo de futbito como le llaman muchos"

Conferencias

José Tirado está participando en conferencias sobre salud mental desde su experiencia personal. El presidente del Illes Balears Palma Futsal lanza un mensaje para que la gente que lo necesita pide ayuda sin dudarlo para tratar la enfermedad.."Desde el primer momento que lo hice público he querido ayudar. Durante dos o tres años hasta que estalló todo tuve dos intentos de suicidio, estuve en el psiquiatrico y meses aislado"