Julián Robles ha sacado al Poblense de los puestos de descenso después de la última victoria ante el Inter City. El técnico de 45 años espera sumar la victoria el próximo domingo en el Municipal de Sa Pobla ante el Mallorca B. "Creemos que el equipo a medida que vayan pasando las jornadas serán mejores jugadores. Son futbolistas que vienen de división de honor y tercera división. Estoy disfrutando mucho. En el grupo los jugadores son semi profesionales y si el Poblense quiere evolucionar tendrá que ir en esa línea. He visto varios partidos al Mallorca B y con los sub 23 que cuanta con una plantilla muy compensada. Están haciendo una buena temporada adaptándose a ala categoría. Va a ser derbi muy igualado y espero que el factor de jugar en casa nos de ese plus para ganar".

Cantera del Mallorca

Julián Robles ha estado 10 años trabajando en el Mallorca y ha visto pasar a grandes jugadores. El técnico del Poblense lamenta que Pablo Ramón no forma parte de la plantilla. Otro de los jugadores que destacó fue Javi Llabrés que está brillando en el Burgos. "Siempre he pensado que Javi es un jugador de nivel alto de primera división. No ha tenido las puertas abiertas y ahora le toca dar una vuelta por segunda división pero volverá a primera división. Pablo Ramón siendo juvenil de segundo año jugó en el filial. Creo que es un jugador que tendría que estar en el Mallorca y ser quince años capitán"