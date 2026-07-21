Vicent Roig, 'Malacosta': "Hoy está en el árbol y mañana está en la mesa"

El espacio Això sí és d’Eivissa de Más de Uno Ibiza y Formentera, encuadrado dentro de la campaña que ha lanzado el Consell d'Eivissa para promover el consumo de productos agroalimentarios y pesqueros 100% locales facilitando mediante un distintivo la compra de alimentos frescos de proximidad y apoyando la economía rural de la isla mediante un sistema de etiquetado por colores para identificar el origen y tipo de producto, ha acogido este martes 21 de julio al agricultor y responsable de la finca Can Malacosta, Vicent Roig.

En este sentido, Roig ha detallado cómo se trabaja en la finca familiar Can Malacosta, situada en Sant Carles, dedicada desde hace tres décadas a la producción de melocotones, nectarinas y paraguayos llamando la atención en la importancia "de consumir fruta cultivada en Ibiza porque, entre otras, cosas, está recogida en su punto óptimo de maduración llevándose a comercios únicamente de Ibiza y Formentera apenas unas horas después de salir de un árbol donde se deja madurar conservando mejor su sabor, su textura y sus propiedades nutricionales"

Imagen de la finca de Can Malacosta | Redacción

Con respecto al trabajo de su explotación, el agricultor ha incidido en que aunque siempre ha estado centrada en este tipo de fruta, "las variedades han ido evolucionando para adaptarse tanto al clima de Ibiza como a las necesidades de los consumidores" y al mismo tiempo ha reconocido que el cambio climático "ya está teniendo efectos visibles en el campo, con floraciones cada vez más tempranas y ciclos de producción adelantados, lo que obliga a los agricultores a adaptarse continuamente a las nuevas condiciones".

Can Malacosta ha ampliado su actividad con la elaboración artesanal de mermeladas de melocotón, nectarina e higo | Redacción

Y en este sentido, Roig ha explicado que Can Malacosta ha ampliado su actividad con la elaboración artesanal de mermeladas de melocotón, nectarina e higo, "aprovechando la fruta que no reúne las características comerciales necesarias para venderse en fresco" y con la que se permite además "reducir el desperdicio alimentario, dar valor añadido a la producción y seguir apostando por un modelo de agricultura de proximidad ligado a la calidad y al producto cien por cien ibicenco".

Por último, el agricultor ibicenco ha puesto en valor el respaldo institucional a la campaña de promoción del producto local, Això si és d'Eivissa por parte del Consell d'Eivissa "ya que ha contribuido a incrementar las ventas en los últimos años" y al mismo tiempo ha lamentado "el abandono de numerosas fincas agrícolas de la isla debido a que la agricultura requiere importantes inversiones antes de obtener cualquier rendimiento económico, pese al papel fundamental que desempeña en la conservación del paisaje y de la economía rural de Ibiza".