Toni Bauzà: "El cicloturista que viene a hacer una vuelta a Ibiza o Baleares es un gran turista porque después suele repetir con su familia"

El presidente de la Federación balear de ciclismo, Toni Bauzá, ha ha sido uno de los invitados del programa especial que ha realizado Más de Uno Ibiza y Formentera de Onda Cero desde el hotel Ibiza Rocks de Sant Antoni con motivo de la vigésimo tercera edición de la Vuelta Cicloturista Ibiza Campagnolo que se ha consolidado como una de las más importantes a nivel nacional e internacional.

Y es que, en este sentido, Bauzá, ha puesto en valor el potencial de la prueba que impulsó Bartolo Planells y que ahora organiza su hermano Juanjo, "para atraer visitantes fuera de la temporada alta" y "como herramienta para impulsar la actividad turística de Ibiza y del resto de Baleares fuera de los meses de verano y lejos de los estereotipos que siempre hablan de fiesta, sol y playa".

Algo que, según el presidente de la federación balear de ciclismo, se entiende cada vez más desde las administraciones y desde el sector hotelero y de la restauración y es que, según ha confirmado Bauzá, "según todos los indicadores el cicloturista que viene a participar en una prueba en nuestras islas es un perfil de turista muy atractivo porque después suele repetir en años venideros con su propia familia y fuera de los días de la competición, alargando mucho más la temporada".

El trabajo con la cantera

Por otro lado, Bauzá también ha puesto en valor el trabajo que se realiza desde las escuelas y clubes de ciclismo en nuestra islas, especialmente durante los últimos años, cuando ha aumentado el número de jóvenes que comienzan a practicar este deporte y el crecimiento de las escuelas ciclistas de Ibiza y Mallorca, así como las actividades de divulgación que se desarrollan en los colegios para acercar la bicicleta a los más pequeños y es que según sus palabras "este trabajo desde la base resulta imprescindible para garantizar el futuro del ciclismo balear y despertar nuevas vocaciones deportivas".

Además, el presidente de la Federación balear de ciclismo ha reconocido que los éxitos de grandes corredores de Baleares como el triunfo de Enric Mas en la Vuelta a España o los de Mavi García o Albert Torres en pista "contribuyen a despertar el interés de los niños por el ciclismo" y por ello ha animado a los más jóvenes a descubrir un deporte "que combina esfuerzo, superación personal y contacto con la naturaleza" y en el que "la progresión es rápida y que enchancha durante muchos años una vez que se practica".