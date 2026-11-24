El candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Baleares, José Vicente Marí Bosó, ha repasado en los estudios de Onda Cero Ibiza y Formentera las principales propuestas de su formación de cara a las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre, asegurando que el acceso a la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo de las familias y la inmigración irregular serán los principales problemas que debe afrontar el próximo Gobierno central si Alberto Núñez Feijoo llega a la presidencia de España.

Al mismo tiempo, también ha reivindicado la necesidad de que el Ejecutivo nacional "comprenda las particularidades de Ibiza y Formentera y atienda cuestiones pendientes como la financiación de las infraestructuras de depuración y desalación" y respecto a las expectativas electorales del PP, ha mostrado su optimismo, aunque ha recordado que el objetivo de su formación "no es únicamente ganar las elecciones, sino conseguir gobernar".

En materia de vivienda, Marí Bosó ha anunciado que el Partido Popular "pretende derogar la actual Ley de Vivienda e impulsar la construcción de un millón de nuevos hogares en cuatro años, reducir el IVA del 10 al 4 % en la adquisición de vivienda y agilzar los trámites urbanísticos, con licencias de obra en un plazo de 90 días y silencio administrativo positivo" ya que según sus palabras, el encarecimiento de los inmuebles se debe a la falta de oferta como reflejan datos del Banco de España en los que se afirma que España presenta un déficit de 750.000 viviendas.

Además, ha puesto en valor los proyectos residenciales estratégicos impulsados por el Govern balear, que contemplan reservar el 50 % de las viviendas a protección oficial o precio limitado y se ha mostrado partidario de establecer un requisito mínimo de cinco años de residencia para sus destinatarios.

Mientras, sobre la situación económica de las familias. Marí Bosó ha criticado la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación y ha defendido la necesidad de elevar progresivamente el salario medio en España hasta los 50.000 euros anuales, frente a los aproximadamente 32.000 euros actuales y por ello ha asegurado que hay que "centrar los esfuerzos en el salario mínimo, pero sobre todo también hemos de centrar los esfuerzos en el salario medio" buscando al mismo tiempo "favorecer el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, mejorar su productividad y facilitar que puedan generar más empleo y ofrecer mejores remuneraciones".

Respecto a la inmigración irregular, el cabeza de lista del PP por Baleares ha cuestionado la gestión del Gobierno central catalogándola de "irresponsable al generar un efecto llamada y un aumento de la inseguridad en las calles" y ha insistido en lo que esto está generando en las Pitiusas, "donde la llegada de embarcaciones y la atención a los menores extranjeros no acompañados han incrementado la presión sobre los servicios de los consells insulares".

Por último, Marí Bosó tamibén ha insistido en la necesida "de que las políticas estatales tengan en cuenta las singularidades territoriales, económicas y sociales de Ibiza y Formentera" y ha reiterado su rechazo a la ampliación de la capacidad del aeropuerto de Ibiza asegurando que "las inversiones aeroportuarias se consensúen con el Govern balear y los consells insulares" y que la iniciativa legislativa aprobada en el Parlament balear en materia de congestión aeroportuaria "deberá tramitarse en el Congreso de los Diputados para que AENA tenga en cuenta las políticas de las administraciones territoriales a la hora de planificar el futuro de los aeropuertos de las islas, evitando que las decisiones sobre su crecimiento se adopten al margen de las instituciones locales".