Miguel Induráin: "En la Vuelta Cicloturista Ibiza Campagnolo lo mejor es el ambiente que se hace alrededor de la bici"

Miguel Induraín, cinco veces ganador del Tour de Francia, vencedor del Giro en dos ocasiones o campeón del mundo y olímpico de Contrarreloj, ha sido otro de los invitados del programa especial que ha realizado Más de Uno Ibiza y Formentera desde el Ibiza Rocks con motivo de la vigésimo tercera edición de la Vuelta Cicloturista Ibiza Campagnolo y en él ha puesto en valor, fundamentalmente, el ambiente festivo y la convivencia entre aficionados y profesionales que se genera en esta prueba que ya se ha consolidado como uno de los grandes eventos centrados en la bicicleta a nivel nacional e internacional.

De hecho, Induraín ha confirmado que participar en la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo se ha convertido "en una tradición" para él debido, entre otras cosas "al ambiente que rodea a esta prueba, su carácter cercano y participativo, y por lo que se genera durante los tres días, organizandose muchas cosas alrededor que van mucho más allá que simplemente montar en bicicleta".

No en vano, el pentacampeón del Tour ha destacado "que uno de los grandes alicientes de la prueba para muchos de los que repiten año tras año es que, más allá de la competición, permite compartir experiencias, conocer a otros ciclistas y disfrutar de una isla maravillosa y con unos atractivos paisajísticos y de carreteras que son únicos en el mundo mientras además se va compartiendo la experiencia con aficionados de diferentes edades y niveles y mantener vivo el vínculo entre quienes han dedicado su vida profesional al ciclismo y quienes lo practican por afición".

Por último, el excorredor navarro ha valorado el buen momento que atraviesan las nuevas generaciones del ciclismo español, "después de varias temporadas en las que los resultados internacionales habían sido más discretos" y en este sentidom ha destacado fundamentalmente "la progresión de los corredores jóvenes" y, especialmente, el triunfo de Enric Mas en la Vuelta a España y que, según sus palabras, "ha sido posible porque ha cogido esa confianza que le faltaba estos años permitiendole mirar ahora con mucho más optimismo al futuro, tanto suyo personal como al del ciclismo a nivel nacional".