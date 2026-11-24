María Ramón Torres, propietaria de la explotación agrícola y ganadera de Sa Cova, en Sant Miquel de Balansat, ha sido la protagonista de una nueva entrega de Això sí és d’Eivissa, el espacio impulsado por el Consell de Ibiza en Onda Cero para dar a conocer los productos de la isla y a las personas que trabajan para que lleguen a nuestras mesas.

En este sentido, Ramón ha explicado cómo se dedica a la agricultura y a la cría de diferentes animales, "entre ellos ovejas, cabras, cerdos y pollos payeses", manteniendo una actividad que cada vez cuenta con menos profesionales en Ibiza y que una de sus principales preocupaciones es la desaparición de razas autóctonas como la cabra ibicenca "ya que quedan muy pocos ejemplares y resulta cada vez más difícil encontrar animales para reproducirlos sin tener que recurrir a cruces con otras razas".

Aún así, y aunque ha confirmado que en su propia explotación "cuenta con muy pocas cabras ibicencas" también se ha mostrado moderadamente optimista de que aún sea posible recuperar esta raza "si más personas de la isla se animan a criarla y los ganaderos colaboran entre ellos".

Imagen de archivo de una cabra ibicenca | Redacción

Al mismo tiempo, Ramón también ha destacado el importante papel que desempeña la ganadería en el cuidado del paisaje ibicenco y en la prevención de incendios forestales asegurando que el pastoreo "ayuda a mantener limpios los terrenos y a reducir la vegetación que se acumula en el campo por más que cada vez haya menos personas dispuestas a dedicarse a esta actividad ya que cuidar de los animales exige trabajar todos los días del año, sin apenas posibilidad de disfrutar de vacaciones o días de descanso".

Por otro lado, durante la entrevista también se ha hablado de la segunda edición de la Fira des Poll Pagès de Sant Miquel, que se celebrará el sábado 28 de noviembre con el objetivo de dar a conocer este producto tradicional de Ibiza y en el que Sa Cova participa de manera indirecta suministrando los pollos con los que se elaboran las paellas de la feria ya que Ramón "los cría siguiendo un modelo tradicional, con animales que crecen al aire libre y durante un periodo más largo" y vendiéndolos luego a diferentes carnicerías y restaurantes de la isla "que apuestan por ofrecer alimentos de proximidad a sus clientes".

Por último, la ganadera ha puesto en valor la importancia de organizar ferias y actividades que animen a los ibicencos a consumir productos de la tierra y es que según María sin este tipo de iniciativas, "muchas personas acabarían optando únicamente por lo más cómodo y fácil de comprar sin reparar en que consumir producto local no solo permite disfrutar de alimentos de calidad, sino que también ayuda a mantener vivos el campo ibicenco, sus tradiciones, sus razas autóctonas y el trabajo de las familias que siguen dedicándose a la agricultura y la ganadería en la isla".