Mari Carmen Vargas: "Los niños de Ibiza y Formentera tienen derecho a las mismas oportunidades para superar un cáncer que los del resto de España"

La Asociación de Familias de Menores con Cáncer de Baleares (ASPANOB) amplía su presencia en Ibiza gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de Eivissa y la utilización de nuevos espacios en el Casal d’Igualtat situada junto al CETIS para poder ofrecer desde el 5 y 6 de octubre un taller infantil de manualidades con material reciclado y otro de yoga en sillas.

En este sentido, su coordinadora en las Pitiusas, Mari Carmen Vargas, ha explicado que el primero de ellos está abierto a niños y jóvenes de hasta 18 años, sean o no usuarios de ASPANOB y de todas las partes de la isla y con posibilidad de participar acompañados por sus familias y que para inscribirse hay que mandar un mensaje al teléfono 692 850 842, y que el segundo, el de yoga en silla, está pensado para adultos con gran éxito de participación e inscripción porque ya ha cubierto todas sus plazas apenas dos días después de abrirse las inscripciones.

Al mismo tiempom Vargas, ha aprovechado su paso por Onda Cero para poner sobre la mesa dos reivindicaciones que ASPANOB considera prioritarias. La primera "es una recogida de firmas para conseguir que la atención de Oncología Infantil de Son Espases disponga de cobertura especializada durante las 24 horas ya que actualmente funciona como un servicio que no cuenta durante la noche con un oncólogo infantil disponible permanentemente" y, sobre todo, "porque los niños y las familias de Baleares tienen el mismo derecho a tener el mismo servicio, la misma atención y las mismas oportunidades de superar un cáncer que el resto de niños que vivan en Madrid, en Barcelona o en Houston".

Por su parte, la segunda gran reclamación afecta directamente a Ibiza y Formentera y no es otra que "la creación de un servicio especializado de cuidados paliativos pediátricos ya que este recurso no existe en las Pitiusas y debe coordinarse desde Mallorca, lo que provoca que algunas familias tengan que permanecer allí incluso durante las etapas finales de la enfermedad". Y todo ello, teniendo en cuenta, según Vargas, que este problema "no afecta únicamente a menores con cáncer, sino a cualquier niño o adolescente con una enfermedad que requiera cuidados paliativos especializados".