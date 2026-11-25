La secretaria general de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Formentera (PIMEF), Lidia Álvarez, ha detallado en Onda Cero en que consiste su nueva campaña navideña impulsada en colaboración con el Consell insular y a través del programa Compra a Casa "con el objetivo de animar a los vecinos de la isla a realizar sus compras en los establecimientos locales, premiando tanto a comerciantes que abran al menos ocho meses al año como consumidores".

En este sentido, la propia Álvarez ha explicado que la intención "es apoyar especialmente a aquellos empresarios que mantienen sus negocios abiertos más allá de la temporada turística porque esto no siempre resulta fácil en Formentera" y que por ello la primera acción tendrá lugar este viernes 27 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, "haciendo que entre toda las compras realizadas ese día en los establecimientos adheridos se entré en el sorteo de una tarjeta regalo de 70 euros" y que, después, continuará en el mes de diciembre con otros premios importantes, ya que quienes hagan compras de al menos 20 euros particparán en el sorteo de tres tarjetas regalo de 300, 200 y 100 euros.

Promoción de Compra a Casa en el Black Friday | Redacción

Incluso, este año como novedad, quienes soliciten por primera vez la tarjeta Compra a Casa durante diciembre recibirán cinco euros de saldo inicial y por ello, Álvarez ha animado a los oyentes y residentes de la isla a que la soliciten a través de la página web www.compracasa.com para luego recogerla en las oficinas de PIMEF o tramitarla directamente en algunos de los comercios adheridos.

Por otro lado, la secretaria general de la asociación ha recordado que la última campaña tendrá lugar entre el 1 y el 6 de enero, "con el sorteo de cuatro tarjetas de 250 euros que podrán gastarse en los establecimientos que más hayan utilizado la tarjeta durante 2026" y ha asegurado que desde su puesta en marcha en 2016 y, Compra a casa "no ha dejado de crecer", contando actualmente con cerca de 3.500 tarjetas en circulación, una treintena de establecimientos adheridos y "con compras que cada año alcanza el valor de más de un millón de euros a través de esta tarjeta".

Y es que, según Álvarez, las ventajas de Compra a Casa no se limitan únicamente a las tiendas y supermercados ya que los usuarios también pueden beneficiarse de descuentos y acumular saldo al repostar combustible en Petrofor o al comprar billetes de barco con Formentera Lines "donde los clientes disfrutan también de un 10 % adicional que pueden utilizar en la propia naviera", demostrando, según sus palabras, el que se ha convertido "en una herramienta tremendamente útil para unir el tejido empresarial y fomentar muchísimo las compras en la isla".