Josep Lluís Joan: "La sal de Ibiza es uno de nuestros productos agroalimentarios más visibles fuera de la isla"

"La sal de Ibiza ha pasado de ser un producto imprescindible para la supervivencia y la economía de la isla a convertirse en uno de nuestros artículos gastronómicos más reconocidos internacionalmente" tal y como ha explicado Josep Lluís Joan, técnico de Promoción Agroalimentaria del Consell d'Eivissa y uno de los impulsores del sello Això sí és d'Eivissa, durante el programa especial que Más de Uno Ibiza y Formentera ha grabado con motivo de la décima edición de la Fira de la Sal desde la Iglesia de Sant Francesc de s'Estany.

Concretamente, Joan ha destacado el papel de una marca privada que ha conseguido posicionar la sal ibicenca "como producto gourmet, con presencia en tiendas especializadas, establecimientos de restauración, aeropuertos y comercios turísticos" y cómo "debido a su bonita presentación y su vinculación con el Mediterráneo se ha convertido en uno de los recuerdos gastronómicos más demandados por quienes visitan la isla".

En este sentido, en cuanto a su comercialización actual, el experto en promoción agroalimentaria ha explicado que una parte importante de la producción se destina al mantenimiento de carreteras durante las olas de frío en el norte de Europa, aunque también continúa utilizándose en la industria alimentaria, y en este caso ha mencionado las islas Feroe, "donde todavía se emplea para salar pescado, y las conserveras de Galicia, que necesitan sal para elaborar y conservar productos como las anchoas", pudiendo incluso llegar hasta Japón.

Josep Lluis Joan junto a Manu Gon durante la grabación del programa | Redacción

Sin embargo, el técnico del Consell d'Eivissa ha recordado que la importancia de la sal "va mucho más allá de su utilización actual como condimento ya que hasta hace apenas 60 años era un producto básico para conservar alimentos, especialmente carne, pescado y aceitunas, antes de que la generalización de los frigoríficos transformara los hábitos alimentarios y es que sin sal no conservabas alimentos y, si no los conservabas te morías de hambre".

Al mismo tiempo, Joan ha destacado su trascendencia económica y laboral para Ibiza, "donde durante generaciones la extracción de sal fue uno de los principales trabajos remunerados, especialmente en épocas de malas cosechas o cuando las familias campesinas necesitaban ingresos adicionales" aunque también ha incidido en que era una actividad "especialmente dura, transmitida de padres a hijos, que llegó a movilizar a numerosos trabajadores y que mantiene una estrecha vinculación con Sant Jordi de ses Salines, donde algunas familias tenían asignadas tareas concretas dentro de la explotación".

Además, ha explicado cómo históricamente "la conservación del pescado salado tuvo una enorme importancia comercial, especialmente por el consumo de bacalao durante la Cuaresma." y ha concluido asegurando que "el reconocimiento gastronómico alcanzado por la sal de Ibiza demuestra cómo un producto tradicional puede adquirir un nuevo valor gracias a su calidad, su presentación comercial y su vinculación con la identidad mediterránea".