El director de Emergencias en Ibiza: "La prioridad es recuperar la normalidad cuanto antes"

Los servicios de Emergencias han gestionado este martes por la noche 37 incidentes "prioritarios" en la isla de Ibiza, según ha informado el director general de Emergencias, Pablo Gárriz. En declaraciones a la prensa tras la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias celebrada en Ibiza a la que ha asistido la presidenta del Govern, Marga Prohens, Gárriz ha señalado que la prioridad es ahora restablecer los tramos viarios cerrados tras el temporal, así como actuar en viviendas donde no hay luz o sin condiciones de habitabilidad después de la tromba de agua.

"Hemos conseguido con Endesa y Red Eléctrica que la electricidad esté restablecida en todos los puntos, menos en algunas infraestructuras críticas como es la zona del puerto, donde hay transformadores anegados", ha indicado. Gárriz también ha asegurado que les preocupaba la planta de logística de hidrocarburos, de donde se abastece la isla de combustible. En estos momentos, el combustible para la aviación está garantizado.

Según ha explicado, un equipo técnico de Educación está valorando el estado de colegios afectados por las lluvias. "Los equipos están trabajando a pleno rendimiento", ha dicho. También ha insistido en que la prioridad ahora es garantizar la seguridad de la población y que la normalidad pueda recuperarse "cuanto antes".

El director general ha destacado que a las 23.00 horas los efectivos de la UME en Ibiza ya se habían posicionado. Además, desde el Govern se fletó una embarcación con 69 efectivos procedentes de Mallorca, entre bomberos de Palma y agentes de la Guardia Civil, así como 21 vehículos.

En total, el refuerzo consta de unas 270 personas con más de 60 vehículos que dan soporte a los equipos locales. En cuanto al puerto, Gárriz ha destacado su afectación para el funcionamiento de la ciudad, lo que obliga a realizar un "esfuerzo grande" por su complejidad. El director general ha insistido en que, si algún ciudadano necesita ayuda, puede solicitarla al 112.