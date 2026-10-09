Catalina Prats: "Lo más bonito de las collas y del ball pagès es ver como les gusta a los niños y niñas que viven en Ibiza"

Catalina Prats, presidenta de la Colla de sa Bodega de la ciudad de Ibiza ha pasado por los estudios de Onda Cero Ibiza y Formentera junto a la profesora del grupo Ana Escandell para presentar la XXIV Mostra Folklòrica Ciutat d'Eivissa, que reunirá este domingo 11 de octubre a agrupaciones de Tenerife, Palencia e Ibiza en el Espai Cultural Can Ventosa con entrada gratuita.

La muestra comenzará a las 17.30 horas con un desfile de las agrupaciones participantes desde el hotel Ibiza Playa, en ses Figueretes, hasta el Centre Cultural de Can Ventosa, donde las actuaciones arrancarán a las 18.00 horas, con entrada gratuita y según han confirmado Prats y Escandell, se trata de un evento totalmente consolidado como demuestra que lleva más de dos décadas "acercando al público las tradiciones, los bailes y la música popular de diferentes territorios" y que en este caso contará, además de con la formación ibicenca, con los Parranda Chaboco, de La Orotava en Tenerife y la Agrupación Folklórica El Cristo de Palencia, ayudando a mostrar "que, aunque los trajes, la música y los bailes son muy diferentes, todas las agrupaciones comparten el mismo interés por conservar sus raíces".

De hecho, Prats ha confirmado que la muestra nació precisamente de los intercambios culturales entre grupos folclóricos y con los que han viajado hasta lugares tan distintos como Tenerife o México y que "permite dar a conocer una Ibiza alejada de los tópicos de la fiesta y las discotecas" ya que, según han explicado ambas, "el ball pagès y la indumentaria tradicional ibicenca despiertan una gran curiosidad, especialmente los voluminosos vestidos de las balladoras". Y es que, como ha explicado con gran sentido del humor, Ana Escandell, una de las preguntas más habituales es "¿Dónde lleváis los patines?", porque algunos espectadores creen que las mujeres se deslizan sobre ruedas o por los trajes que pueden incorporar hasta doce enaguas provocando que una mujer necesita aproximadamente una hora y media para vestirse y otro tanto para quitarse y guardar toda la indumentaria.

Otro de los aspectos que más ilusiona a la agrupación es el creciente interés de los niños y jóvenes por el ball pagès, después de etapas en las que resultaba más complicado incorporar nuevos participantes. "Lo más bonido es ver que esto no se pierde, que les gusta mucho y que cada vez y has más niños y niñas interesadas", ha reconocido Prats, mientras Escandell ha explicado que también están utilizando vídeos divertidos en las redes sociales y ensayos más cercanos y participativos "para mostrar que formar parte de una colla no significa únicamente aprender pasos de baile, sino también disfrutar, viajar y crear amistades. «Lo que yo quiero es que te lo pases bien, que sigas viniendo al ensayo".

Por último se ha recordado que la Colla de sa Bodega ensaya todos los lunes en el colegio nuevo de sa Bodega, de 19.00 a 20.00 horas en invierno y de 20.00 a 21.00 horas en verano, y "que mantiene sus puertas abiertas a cualquier persona interesada en participar"