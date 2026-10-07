El Patronato Deportivo Municipal de Cangas de Onís contará con un presupuesto de 532.000 euros en 2027

El Patronato Deportivo Municipal de Cangas de Onís contará en 2027 con un presupuesto de 532.000 euros, lo que supone un incremento de 60.300 euros, un 12,78% más que en 2026, cuando las cuentas ascendieron a 471.700 euros.

El presupuesto contempla 215.800 euros para gastos de personal y aumenta hasta los 301.700 euros la partida destinada a bienes corrientes y servicios, 50.000 euros más que el ejercicio anterior. Asimismo, la dotación para inversiones alcanza los 10.000 euros, frente a los 3.000 euros de 2026.

En cuanto a los ingresos, el Patronato contará con 400.000 euros en transferencias corrientes, que representan el 75,19% del presupuesto, además de 131.000 euros procedentes de tasas y otros ingresos.

Estas cuentas permitirán afrontar durante 2027 el funcionamiento de las instalaciones y servicios deportivos municipales, continuar desarrollando actividades y seguir facilitando la práctica deportiva en el concejo.

Además, en las próximas semanas se realizará una inversión de 15.000 euros para la adquisición de nuevas máquinas para el gimnasio, renovando y mejorando su equipamiento y dando respuesta a las necesidades de sus usuarios.

El incremento del presupuesto refleja "la importancia que el Gobierno local concede al deporte dentro de su acción municipal. Una apuesta que va más allá de disponer de unas buenas instalaciones o de ampliar la oferta de actividades deportivas".

El deporte es también una herramienta fundamental para crecer en valores. Desde edades tempranas enseña esfuerzo, constancia, disciplina, compañerismo, respeto y capacidad de superación. Favorece hábitos de vida saludables, genera espacios de convivencia y contribuye a construir comunidad

Por eso, invertir en deporte es también invertir en nuestros niños y jóvenes, en nuestros mayores, en las familias y, en definitiva, en la calidad de vida de Cangas de Onís.

El presupuesto del Patronato Deportivo Municipal queda equilibrado en 532.000 euros de ingresos y 532.000 euros de gastos, aumentando los recursos disponibles para seguir impulsando el deporte y mejorando las instalaciones y servicios deportivos municipales.

"Queremos que Cangas de Onís sea un concejo en el que practicar deporte sea cada vez más fácil y accesible, porque entendemos el deporte como salud, convivencia, educación y valores", señaló el alcalde, José Manuel González Castro.