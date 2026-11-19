El Hospital del Oriente Francisco Grande Covián ha reforzado su cartera de servicios con la incorporación de la especialidad de Aparato Digestivo, una prestación que permitirá acercar la atención a la población de la comarca y reducir desplazamientos a otros centros sanitarios.

Desde la llegada del especialista, el pasado junio, el hospital ha desarrollado una actividad creciente en este ámbito. Hasta ahora, gran parte de las pruebas de digestivo se realizaba fuera del área sanitaria: en 2025 se llevaron a cabo 1.202 exploraciones endoscópicas en otros hospitales, frente a las 492 realizadas en el propio centro.

La puesta en marcha del nuevo servicio permitirá incrementar progresivamente las colonoscopias vinculadas al programa de cribado de cáncer colorrectal en la comarca del oriente. De este modo, las derivaciones a otros hospitales quedarán limitadas a aquellos procedimientos que, por su complejidad o por requerimientos técnicos específicos, deban realizarse en centros de referencia.

Se incrementa la capacidad del hospital

La incorporación de la especialidad ha sido posible gracias a la ampliación y modernización de la Unidad de Endoscopias Digestivas, una actuación que incrementa la capacidad del hospital y mejora las condiciones para pacientes y profesionales. Las obras han permitido duplicar la superficie destinada a colonoscopias, reorganizar espacios y crear una zona específica de recuperación para personas sometidas a procedimientos con sedación. Esta nueva distribución optimiza los circuitos asistenciales y agiliza la actividad, ya que posibilita iniciar una nueva exploración mientras otra persona completa su recuperación en un área independiente.

La actuación ha incluido, además, la reforma de la zona de lavado y desinfección de endoscopios, así como la instalación de dos lavadoras desinfectadoras y un armario de secado automático, equipamientos que mejoran la disponibilidad, conservación y seguridad del instrumental.

Las mejoras han reforzado también la comodidad y privacidad de las personas usuarias mediante la creación de un vestuario específico para pacientes y la ampliación de las zonas de almacenamiento.

El diseño actual de la unidad permite un uso compartido por otras especialidades, lo que favorece un aprovechamiento más eficiente de los recursos. Así, las instalaciones podrán utilizarse para procedimientos como infiltraciones de plasma rico en plaquetas (PRP) del servicio de Traumatología, cistoscopias de Urología o punciones de médula ósea.