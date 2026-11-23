El Castañéu de Corao volverá a convertirse este sábado, 28 de noviembre, en punto de encuentro para el sector ganadero asturiano con la celebración de la XL Muestra de la Raza Asturiana de la Montaña, que alcanza su cuadragésima edición, y el XXIV Concurso Nacional de Cabra Bermeya.

La cita reunirá a 273 animales, pertenecientes a 31 ganaderías, procedentes de diferentes concejos asturianos, en una jornada que servirá para reconocer el esfuerzo de los profesionales del sector y destacar la importancia de la conservación, selección y mejora de las razas ganaderas autóctonas. Del total de animales participantes, 247 serán hembras y 26 machos, que competirán en las distintas categorías establecidas según su edad y características.

Participación de nueve concejos asturianos

La muestra contará con una destacada representación de ganaderías de Cangas de Onís, que aportará 12 explotaciones participantes. Le seguirán Piloña, con seis ganaderías; Llanes, con cuatro; Nava, con tres; y Colunga, con dos. También estarán representados los concejos de Aller, Onís, Siero y San Martín del Rey Aurelio, con una ganadería cada uno. Esta amplia participación refleja el arraigo de la ganadería de montaña en Asturias y la importancia de este tipo de encuentros para dar visibilidad al trabajo diario de las explotaciones ganaderas.

Diecisiete secciones

El certamen contará con 17 secciones, entre las que se incluyen cinco de machos, ocho de hembras y cuatro categorías especiales. Los animales competirán en distintas categorías, desde cabritas de cero a doce meses e igüedas de doce a veinticuatro meses hasta ejemplares jóvenes, intermedios y adultos. También se celebrará una categoría específica para lotes de tres cabritas de entre cero y doce meses. Entre los reconocimientos más destacados figuran los premios al macho campeón y a la hembra campeona de la Muestra, así como el premio al mejor lote. Además, se concederá el Premio Juan Menéndez Estrada a la mejor hembra local de la Muestra, un reconocimiento especial dentro del certamen.

Programa de la jornada

La actividad comenzará a las 10:00 horas, con el juzgamiento de las diferentes secciones, que se prolongará hasta las 14:00 horas. A esa hora tendrá lugar la entrega de premios y el acto oficial de clausura, en el que se reconocerá a los mejores ejemplares participantes. La jornada concluirá con una comida prevista para las 15:00 horas.