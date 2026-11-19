El Ayuntamiento de Cangas de Onís continúa avanzando en los trabajos de rehabilitación de la antigua escuela de Onao, un edificio que forma parte del patrimonio histórico y cultural del concejo.

Las actuaciones incluyen la renovación de la cubierta y la recuperación de paredes y muros, con el objetivo de mejorar su estado de conservación, poner en valor el inmueble y preservar un espacio estrechamente vinculado a la historia y la vida de los vecinos.

La antigua escuela de Onao representa el importante papel que desempeñaron las escuelas rurales como lugares de enseñanza, convivencia y encuentro entre generaciones.

Esta intervención se suma a las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento en otros núcleos rurales como Gamoneu, Peruyes, Nieda, La Riera, Coviella, Triongo, Cardes y Corao, donde se ha trabajado en la mejora, rehabilitación y recuperación de espacios y edificios para favorecer su conservación y aprovechamiento.

Desde el Ayuntamiento se destaca que «Cangas de Onís es mucho más que su capital. Nuestro compromiso es seguir trabajando en todos y cada uno de nuestros pueblos, recuperando su patrimonio, mejorando sus espacios y contribuyendo a mantenerlos vivos».

El Consistorio reafirma así su apuesta por el medio rural, con actuaciones que permiten conservar la identidad de los pueblos y mejorar los espacios al servicio de sus vecinos.