Esta semana en Más de Uno Gijón

Mael acaba de empezar al cole. A sus tres años es lo habitual. Pero su caso es diferente. Mael no tiene manos ni pies, pero sí una gran sonrisa y una historia de pelea que nos cuenta su padre, Pablo, en nuestro ESPACIO RESERVADO

La actualidad siempre manda en Más de Uno Gijón, y el viernes ha estado protagonizado por la presentación del plan estratégico de turismo 2025-2035. La concejala de turismo, Ángela Pumariega, nos ha dado detalles

En la primera semana “normal” tras la pausa navideña hemos invitado al concejal de urbanismo a nuestra sección EQUIPO DE GOBIERNO. Jesús Martínez Salvador nos explica los principales planes que tiene para este año en urbanismo, la EMA o el Botánico

Siempre que invitamos a nuestros estudios a una de nuestras PROMESAS DEPORTIVAS nos sorprenden. Por su dedicación y entusiasmo. Esta semana hemos conocido a Ramón del Camino, que a sus 17 años tiene un futuro prometedor en el mundo de la halterofilia.

En estos días se ha producido un relevo en Mar de Niebla. La entidad referente de la zona oeste estrena presidenta. Es Sonia Segarra y con ella hemos hablado.

Otra mujer ha sido protagonista esta semana porque se ha presentado la programación de LABoral centro de arte y creación industrial para este año. La primera elaborada por la nueva directora, Semíramis González, con quien hablábamos

De eso que se investiga en la universidad hablamos todos los meses en QUÉ SE CUECE. En el primero de este año el hablamos de abejas y polinizadores. Una investigación en la que ha participado la universidad de Oviedo y el Serida aportan evidencias de los problemas a los que se enfrentan

La universidad ha tenido también su hueco en una noticia de alcance. Esta semana el campus de Gijón ha estrenado su propia red privada de 5G. Nos han contado qué supone

Terminar la universidad no garantiza un buen empleo. Las expectativas (nada optimistas) de futuro al finalizar los estudios ha sido tema a debate en la CHARLA INTERGENERACIONAL

El inicio del 2026 llega con muchos frentes abiertos en la federación vecinal. Su presidente nos contaba en qué centran sus esfuerzos tras la primera reunión de la junta directiva de la FAV

En nuestra cita con TU HISTORIA DE GIJÓN hemos recordado lacasa de la maqueta de la Universidad Laboral

Y han regresado los COMENTARIOS POLÍTICOS. Al filo de las 13h en Más de Uno Gijón los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.