Sonia Segarra asume los mandos de Mar de Niebla

Sonia conoce bien lo que es MDN. Por eso quiere mimar su identidad y su filosofía. La que hace que acompañen a la gente en lugar de asistirla y que defiende la acción desde lo local para cambiar las cosas en lo global. La nueva presidente no cierra la puerta a introducir cambios porque, recuerda, la sociedad cambia y es necesario adaptarse a ellos. Mar de Niebla es una entidad viva.

Blanca Cañedo apoyará a Sonia desde la vicepresidencia, lo cual le da tranquilidad. Porque asumir las riendas le da vértigo, reconoce. Pese a todo, tiene clara la "brújula ética" que la acompaña y que le da fuerzas para intentar construir un presente más justo para las personas.

Así anunciaba Sonia su nueva responsabilidad:

"Querido colectivo de Mar de Niebla,

Escribo estas líneas desde el agradecimiento profundo y la responsabilidad compartida. Ser Presidenta de Mar de Niebla es, ante todo, un honor, pero sobre todo una oportunidad para seguir aprendiendo y aportando a un proyecto que lleva años demostrando que la justicia social se construye en lo cotidiano, en el barrio y en comunidad.

Mar de Niebla no es solo una entidad: es compromiso, es mirada crítica, es ternura organizada y es acción colectiva. Es La Calzada, es Gijón y es la certeza de que nadie sobra cuando se ponen las personas en el centro. Poder formar parte de este camino, sumar desde mis valores y acompañar los proyectos que impulsáis cada día, me emociona y me impulsa.

Gracias por la confianza, por el trabajo silencioso y constante, por sostener procesos difíciles y por no perder nunca la brújula ética. Gracias a quienes estáis en la atención directa, en la gestión, en el voluntariado, en la Dirección, en el Patronato, en las alianzas y en cada espacio donde Mar de Niebla deja huella. Cada aportación cuenta y da sentido a este proyecto común.

Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Blanca Cañedo, presidenta de la entidad durante más de diez años. Su compromiso, su visión y su dedicación han sido fundamentales para el crecimiento y la consolidación de Mar de Niebla. Gracias, Blanca, por tu liderazgo, por tu entrega y por dejar una base sólida sobre la que seguir construyendo

Asumo esta etapa con ilusión, escucha y compromiso, sabiendo que los retos son muchos, pero también lo es la fuerza colectiva que nos sostiene. Sigamos navegando juntas y juntos, y defendiendo derechos, generando oportunidades y construyendo una sociedad más justa, más digna y más humana. Con todo mi cariño y gratitud, Sonia Segarra. Presidenta"