RELEVO EN LA PRESIDENCIA

Sonia Segarra asume los mandos de Mar de Niebla

Tras más de una década en la presidencia, Blanca Cañedo deja las riendas de la fundación en manos de Sonia Segarra. Tras más de una década en el patronato, tiene claro que la labor cercana de Mar de Niebla sigue siendo muy necesaria.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Sonia conoce bien lo que es MDN. Por eso quiere mimar su identidad y su filosofía. La que hace que acompañen a la gente en lugar de asistirla y que defiende la acción desde lo local para cambiar las cosas en lo global. La nueva presidente no cierra la puerta a introducir cambios porque, recuerda, la sociedad cambia y es necesario adaptarse a ellos. Mar de Niebla es una entidad viva.

Blanca Cañedo apoyará a Sonia desde la vicepresidencia, lo cual le da tranquilidad. Porque asumir las riendas le da vértigo, reconoce. Pese a todo, tiene clara la "brújula ética" que la acompaña y que le da fuerzas para intentar construir un presente más justo para las personas.

Así anunciaba Sonia su nueva responsabilidad:

"Querido colectivo de Mar de Niebla,

Escribo estas líneas desde el agradecimiento profundo y la responsabilidad compartida. Ser Presidenta de Mar de Niebla es, ante todo, un honor, pero sobre todo una oportunidad para seguir aprendiendo y aportando a un proyecto que lleva años demostrando que la justicia social se construye en lo cotidiano, en el barrio y en comunidad.

Mar de Niebla no es solo una entidad: es compromiso, es mirada crítica, es ternura organizada y es acción colectiva. Es La Calzada, es Gijón y es la certeza de que nadie sobra cuando se ponen las personas en el centro. Poder formar parte de este camino, sumar desde mis valores y acompañar los proyectos que impulsáis cada día, me emociona y me impulsa.

Gracias por la confianza, por el trabajo silencioso y constante, por sostener procesos difíciles y por no perder nunca la brújula ética. Gracias a quienes estáis en la atención directa, en la gestión, en el voluntariado, en la Dirección, en el Patronato, en las alianzas y en cada espacio donde Mar de Niebla deja huella. Cada aportación cuenta y da sentido a este proyecto común.

Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Blanca Cañedo, presidenta de la entidad durante más de diez años. Su compromiso, su visión y su dedicación han sido fundamentales para el crecimiento y la consolidación de Mar de Niebla. Gracias, Blanca, por tu liderazgo, por tu entrega y por dejar una base sólida sobre la que seguir construyendo

Asumo esta etapa con ilusión, escucha y compromiso, sabiendo que los retos son muchos, pero también lo es la fuerza colectiva que nos sostiene. Sigamos navegando juntas y juntos, y defendiendo derechos, generando oportunidades y construyendo una sociedad más justa, más digna y más humana. Con todo mi cariño y gratitud, Sonia Segarra. Presidenta"

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer