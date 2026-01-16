La foto política inusual que Arturo Pérez- Reverte ha compartido: "Sólo la literatura la hace posible"

La Reina presidió el martes pasado la entrega de los premios de la revista literaria Zenda, fundada por el escritor Arturo Pérez-Reverte, una publicación que doña Letizia ha considerado "un buen lugar para quedarse a vivir porque es cobijo y faro" y cuyos galardones ha calificado de "libres, independientes y transversales".

La monarca quiso tener un detalle en su discurso hacia Pérez-Reverte, con broma incluida: "Quiero recordar unas palabras de un escritor poco conocido. Un autor que está intentando abrirse paso en este camino. Creo que es una promesa de las letras. Sus palabras son 'yo no tengo ideología, tengo biblioteca'. Se llama Arturo y es el alma de todo esto. Muchas gracias".

La entrega de los galardones tuvo lugar en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, en un multitudinario acto al que acudieron los ministros Félix Bolaños y Óscar Puente; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso; el Jordi Martí Grau, secretario de Estado de Cultura; además de Ana Botín, presidenta de Banco Santander.

Ayuso junto a la Reina

El escritor se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el acto junto a la reina Letizia. Reverte ha publicado una foto de la reina y de Ayuso juntas en el acto y ha asegurado que "hay fotos que sólo la literatura y Zenda hacen posibles".

¿Desencuentro entre ambas?

A finales de 2024 se hizo viral un vídeo de la reina Letizia en el que supuestamente "ignoraba" a Isabel Díaz Ayuso durante un evento. La presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo que salir al paso de los rumores sobre un desencuentro con la Reina y explicó en sus redes sociales que la reina se dedicó a atender a todas las personas que le reclamaban. "Eso es lo único noticioso: la reina es cada vez más ella, más accesible. Resto, nada que ver con la realidad que viví en primera línea", reflexionó.

Pese a las explicaciones que dio en su momento la presidenta de la Comunidad de Madrid, los rumores de que la reina e Isabel Díaz Ayuso se llevaban mal no han parado de crecer y cada vez que se las ve juntas en algún acto o evento, las miradas se centran en ellas.