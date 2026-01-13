UNIVERSIDAD

Polinizadores en peligro

La Universidad de Oviedo y el SERIDA participan en una investigación llevada a cabo en tres continentes y que ha analizado el declive de las abejas silvestres en relación con dos factores directamente vinculados a la agricultura intensiva: la pérdida de hábitats naturales por la expansión de cultivos y el uso de pesticidas para aumentar la producción.

Guillermo Figueroa

Gijón |

La situación es preocupante. Estamos perdiendo polinizadores tan importantes como las abejas. Y los que quedan tienen menos diversidad, nos advierte Daniel García. El catedrático de ecología de la universidad que ha participado en la investigación recuerda que estos insectos son muy importantes para la biodiversidad y los cultivos. Sin su labor polinizadora muchos de ellos no tendrían producción, como es el caso de los manzanos asturianos en los que se han centrado.

Ya era conocido que la pérdida de hábitats de las abejas era un problema, pero ahora han constatado que el uso de pesticidas tiene un peso igualmente importante en su declive. Se pone manifiesto que conservar y restaurar hábitats resulta insuficiente para paliar el declive global de las abejas, si no se reduce el impacto de los plaguicidas. Para Daniel hay que elegir entre sostenibilidad y rentabilidad.

El estudio incluye datos de cultivos distribuidos por Europa, África y Norteamérica y muestra efectos negativos generalizados del uso de pesticidas y, de forma independiente, de la pérdida de hábitats alrededor de los cultivos, en la abundancia y la diversidad de abejas silvestres. Se aporta una evidencia científica para que los responsables de tomar decisiones tengan datos para actuar de la forma correcta. Daniel quiere ser optimista en que se introduzcan cambios y deje de pensarse en el corto plazo.

