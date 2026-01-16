"Entre hombres y con unas cervezas", el comentario machista del portavoz de Vox de Zaragoza y la expresiva reacción de la alcaldesa

"Posiblemente yo negociara más a gusto con Jorge Azcón, pero por aquello de que entre hombres hay más complicidad". Son palabras de Julio Calvo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, respondiendo a quién le había dado más facilidades a la hora de negociar, si Natalia Chueca, la actual alcaldesa de la capital aragonesa, o el propio Azcón.

El portavoz de Vox hizo estas declaraciones el pasado 16 de diciembre en Más de uno Zaragoza, donde se reafirmó en su argumento citando también a las "cervezas". "Entre hombres y con unas cervezas por delante, por ejemplo", terminó su frase Calvo, con unas palabras que han trascendido y que ya circulan por las redes sociales.

En este audio, en el momento en el que ha pasado 1 hora y 19 minutos, el portavoz de Vox realiza estas declaraciones. El propio Calvo aseguró después que se trató de un comentario "jocoso" al que no hay que darle más "importancia", al mismo tiempo que lamentó la "manipulación que se está haciendo de él", de "muy mal gusto y tremendamente inelegante".

La reacción de Natalia Chueca a las palabras del portavoz de Vox

Por ello, también en Onda Cero, charlamos con Natalia Chueca. La edil del Partido Popular reaccionó a dichas declaraciones de Julio Calvo con sorpresa y una sonrisa. "Tremendo. Quiero hacer comentarios, pero vamos, me parece impresionante esta respuesta", afirmó Chueca, que añadió que, cuando le ha ofrecido una cerveza a Calvo, no la ha querido tomar: "No será porque no se la haya ofrecido".